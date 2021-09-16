NetEasе: смелый маневр российских пилотов обратил в бегство истребителей F-35 в Средиземноморье

Издание NetEasе отмечает, что в Пентагоне строили планы на новейшие американские истребители. Однако они оказались не так хороши в противостоянии с российскими самолетами. В США считают, что их военно-воздушные силы превосходят своих конкурентов по количеству самолетов и считаются высокотехнологическими. F-35, в создание которого были вложены миллиарды долларов, еще сотни миллионов в рекламу, считается самым совершенным американским истребителем. Но, как рассказали китайские эксперты, недавняя встреча F-35 с российским Су-30 в Средиземноморье поставила под сомнение высокую боевую эффективность этих истребителей.

Примечательно, что F-35 практически не участвовали в реальных боя, но эти самолеты используются в патрулировании и для проникновения в воздушное пространство противника. Как сообщают журналисты NetEasе, несколько месяцев назад ВВС США попытались проверить надежность российских систем ПВО в Сирии. Они направили пару истребителей-невидимок в Средиземное море в район воздушного пространства САР, пишет politros.com .

Однако на пути американских самолетов внезапно появился российский двухместный истребитель Су-30. В итоге российский самолет вынудил F-35 вернуться на базу. Судя по всему, технология «невидимости» оказалась не так хороша, как об этом говорят в Пентагоне.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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