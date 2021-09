Аналитик Матвийчук назвал истинную причину ликвидации Ас-Сахрауи французскими военными

За громкими заявлениями Франции об успешной операции стоит желание замести следы, уверен военный эксперт Анатолий Матвийчук.

О нейтрализации главаря ISGS, «Исламского государства в Большой Сахаре» (организация запрещена на территории России) стало известно из Twitter президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер пытался подать это событие как большой успех Парижа в борьбе против исламистских группировок в Мали. Франция с 2013 года безуспешно ведет операцию «Бархан», о завершении которой Макрон сообщил этим летом. На протяжении всей кампании французов обвиняли в сотрудничестве с террористами ради контроля над наркотрафиком. На этом фоне внезапный успех французских военнослужащих выглядит весьма сомнительно, поскольку триумф настиг их уже под самый вывод войск. Тень на операцию также бросают тесные связи Ас-Сахрауи с французской разведкой.

#BREAKING The head of Islamic State in the Greater Sahara has been "neutralised" by French forces, President Emmanuel Macron tweeted early Thursday pic.twitter.com/iMhGgrwLZc