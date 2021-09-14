Аналитик Матвийчук назвал истинную причину ликвидации Ас-Сахрауи французскими военными

Сегодня, 13:34

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Аналитик Матвийчук назвал истинную причину ликвидации Ас-Сахрауи французскими военными
Фото из открытых источников

За громкими заявлениями Франции об успешной операции стоит желание замести следы, уверен военный эксперт Анатолий Матвийчук. 

О нейтрализации главаря ISGS, «Исламского государства в Большой Сахаре» (организация запрещена на территории России) стало известно из Twitter президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер пытался подать это событие как большой успех Парижа в борьбе против исламистских группировок в Мали. Франция с 2013 года безуспешно ведет операцию «Бархан», о завершении которой Макрон сообщил этим летом. На протяжении всей кампании французов обвиняли в сотрудничестве с террористами ради контроля над наркотрафиком. На этом фоне внезапный успех французских военнослужащих выглядит весьма сомнительно, поскольку триумф настиг их уже под самый вывод войск. Тень на операцию также бросают тесные связи Ас-Сахрауи с французской разведкой. 


В беседе с международной редакцией ФАН военный эксперт Анатолий Матвийчук выразил мнение, что операция носила показной характер, особенно на фоне планов по выводу французского контингента из Мали. 

«Я думаю, что их уход из Африки — это следствие единой политики, которую проводит французское правительство. Своих сил недостаточно, поэтому они сворачивают свою миссию, заявляя: "Все хорошо, и мы уходим". Им нужны победы — хотя бы маленькие, но победы. Поэтому они с таким апломбом и заявили о том, что они эту задачу выполнили», — полагает эксперт.

Матвийчук добавил, что уничтожение собственного резидента — нормальная практика для Франции. Перед выходом французы зачищают тех людей, которые могут открыть правду о сотрудничестве Парижа с боевиками.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Мали, Франция, Африка

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