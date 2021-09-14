Китай закупит у России ударные вертолеты Ка-52К

Военный эксперт Коротченко объяснил, почему НАТО выгодно нагнетать панику вокруг учений «Запад-2021»
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Китай планирует подписать крупный контракт по поставку российских вертолетов Ка-52К. Китайцы рассчитывают купить партию из 36 ударных вертолетов для нужд военно-морских сил Народно-освободительной армии. О планах Поднебесной стало известно после визита делегации Минобороны КНР на авиастроительное предприятие «Прогресс» в Приморском крае.
Китайцев привлекала возможность использования вертолетов на десантных кораблях. Они обратили внимание на боевые качества вертолета, которые были продемонстрированы в Сирии. Судя по всему, этот фактор и стал решающим, так как свой выбор китайцы остановили именно на Ка-52К, пишет avia.pro.
Кроме того, делегация Китая заинтересовалась российскими истребителями-бомбардировщиками Су-34. Китайское военное командование впечатлилось потрясающими боевыми возможностями самолета. Пекин уже заговорил о закупке партии этих боевых машин.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Журналист Игорь Коротченко прокомментировал панические настроения в США и Европе из-за учений «Запад-2021». Он заявил,...Подробнее
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