Китай закупит у России ударные вертолеты Ка-52К

Китай планирует подписать крупный контракт по поставку российских вертолетов Ка-52К. Китайцы рассчитывают купить партию из 36 ударных вертолетов для нужд военно-морских сил Народно-освободительной армии. О планах Поднебесной стало известно после визита делегации Минобороны КНР на авиастроительное предприятие «Прогресс» в Приморском крае.

Китайцев привлекала возможность использования вертолетов на десантных кораблях. Они обратили внимание на боевые качества вертолета, которые были продемонстрированы в Сирии. Судя по всему, этот фактор и стал решающим, так как свой выбор китайцы остановили именно на Ка-52К, пишет avia.pro .

Кроме того, делегация Китая заинтересовалась российскими истребителями-бомбардировщиками Су-34. Китайское военное командование впечатлилось потрясающими боевыми возможностями самолета. Пекин уже заговорил о закупке партии этих боевых машин.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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