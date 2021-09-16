The Sun: Россия демонстративно показывает стрельбу у границы с Польшей

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Западные СМИ активно комментируют российско-белорусские учения «Запад-2021», которые завершаются 16 сентября. Как известно, в масштабных стратегических маневрах участвуют контингенты нескольких стран.
Обозреватели британского издания The Sun отмечают, что Россия отрабатывает полномасштабную агрессию в отношении Польши и стран Прибалтики.
Как пишет издание, учения с участием двухсот тысяч военнослужащих и более 1000 единиц техники, стали кошмаром для российских соседей. В статье, опубликованной в The Sun, обращается внимание на то, что Россия якобы специально публикует кадры с демонстрацией стрельбы из различного вооружения, проходящие недалеко от Бреста, расположенного вблизи польских границ.
В ходе учений российские военнослужащие применяют модернизированные комплексы ПВЛ. Так, на полигоне под Нижним Новгородом были замечены ракетные комплексы «Стрела-10МН». Москва использует как новейшее оружие, так и советские модернизированные образцы, оснащенные новыми элементами.
Авторы публикации уверены, что российские и белорусские войска планируют нападение на Польшу и Литву. Как известно, в Москве неоднократно уверяли, что учения носят оборонительный характер.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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