Администрации Пентагона, а также руководителям военного блока НАТО не стоит шутить с вооруженными силами Российской Федерации. Эту мысль высказал военно-политический аналитик Соединенных Штатов Америки Крис Осборн, пишет издание ПолитРоссия.

В настоящее время численность сухопутных войск российской армии намного ниже, чем была в СССР. Когда была в самом разгаре холодная война, тогда Москва имела колоссальное по численности войско. Теперь же современное техническое обеспечение ВС России претерпело качественные изменения в лучшую сторону. Как оценил техническую сторону армии РФ Крис Осборн, технологическая сложность российских боевых платформ представляет серьезную угрозу для США и военного блока НАТО, вместе взятых. Такую информацию представило издание The National Interest (NI).

«ПолитРоссия» представляет эксклюзивный пересказ этой публикации.

«Технологическая сложность российских оружейных платформ, к примеру, истребитель Су-57, танк Т-14 «Армата» и ЗРК С-500, не считая гиперзвуковых ракет, которых ни у кого нет, и тактического ядерного оружия, являются абсолютно новой и чрезвычайно серьезной угрозой для США и военного блока НАТО», — объясняет Крис Осборн.

На протяжении 1980-х годов Москва применяла в своих учениях многие тысячи БТР. Количество военнослужащих тогда доходило до 4 млн бойцов. В настоящий период в ВС РФ ориентировочно 1 млн военнослужащих. Это бойцы и командиры, проходящие действительную военную службу. Дополнительно 2 млн человек состоят в резерве.

Как отметил обозреватель The National Interest, нынешняя армии России вызывает серьезную озабоченность на Западе. В распоряжении российских военных более 4000 самолетов, 1500 вертолетов, 13 000 танков, 27 000 боевых бронированных машин и почти 6 000 самоходных артиллерийских установок. Крис Осборн подчеркнул, что сегодня РФ не может иметь такие же большие вооруженные силы, как в годы существования СССР, однако она вложила много сил в модернизацию своих боевых платформ. К примеру, танки Т-72 с момента своего выхода с конвейера в 70-х годах получили несколько больших обновлений.

«Российские военные — это не шутки», — считает Крис Осборн.

Ранее «ПолитРоссия» приводила прогнозы польских экспертов, которые считают, что армия России всего за пять дней сможет дойти до Варшавы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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