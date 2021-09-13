Polityka: армия Польши окажется в «котле» после брестского маневра РФ

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Польская армия подвергает себя огромному риску. Все войско Польши может легко попасть в «котел», если власти страны решат начать широкомасштабный военный конфликт с Российской Федерацией. Эти рассуждения привел известный военно-политический эксперт из Польши, преподаватель Ягеллонского университета Марек Свержинский.
Между Польшей и Российской Федерацией дипломатические отношения нескольких последних лет занимают стабильно неудовлетворительный уровень. В настоящий момент отсутствуют какие-либо предпосылки к их улучшению, пишет издание «ПолитРоссия». Дополнительно напряженность в диалоге между двумя государствами повысилась после того, как стартовали крупные российско-белорусские военные учения «Запад-2021». В этих маневрах союзных держав ориентировочно участвуют 200 тысяч военнослужащих.
Как пишет Марек Свержинский, по ходу этих учений будет отрабатываться брестский маневр. Данное мероприятие является чрезвычайно неприятным для военного блока НАТО. Большая статья об этом опубликована на информационном сервисе Polityka. Издание «ПолитРоссия» представляет эксклюзивный пересказ материала.
«Россия и Белоруссия отрабатывают региональную войну, жертвами которой могут стать государства Балтии и северо-восточная Польша», — отмечает Марек Свержинский.
Один из этапов учений «Запад-2021» проходит на белорусском полигоне, расположенном рядом с пограничным городом Брест. Участие в нем принимают бронетанковые подразделения армий России и Беларуси. Марек Свержинский убежден, что эта площадка была выбрана не случайно. Мощного танкового удара именно с этого направления больше всего боится НАТО. В случае начала реальных боевых действий российские военные будут делать ставку именно на брестский маневр, по итогам которого подразделения польской армии рискуют попасть в «котел».
«Такая атака, если она будет осуществлена силами бронетанковой армии, может одновременно угрожать Варшаве и замкнуть в котле польские дивизии, защищающие северо-восточную часть страны. Также от поддержи Запада будет отрезана Прибалтика», — подытожил эксперт.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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