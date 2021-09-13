Великобритания идет по пути СССР – от дефицита на продукты к национальному расколу

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Эксперты проанализировали экономическую ситуацию в Великобритании и определили, что во многих пунктах она следует пути СССР. Отмечается, что тот дефицит потребительских товаров, который обозначился в стране, может быть исторгнут только путем раскола Великобритании. Об этом сообщает «Царьград».
После того как глава британской Федерации продуктов питания и напитков Ян Райт объявил, что дефицит в стране может сохраниться навсегда, эксперты прокомментировали, что нехватка товаров действительно может окончиться только с одним условием — распадом Британии. Аналитики указали, что уже сейчас кризис товаров и логистики подрывает английский национализм — а началась данная тенденция с началом пандемии коронавируса. Среди факторов, повлиявших на возникновение дефицита, также называют нехватку рабочей силы в продовольственном секторе и выход Британии из ЕС — последний фактор оттолкнул поставщиков из Китая, Австралии и Японии.
Очевидцы утверждают, что местное население Лондона уже не имеют возможности выбирать товары исходя из своих запросов, а просто сметают с полок все, что есть в наличии, что было чревато для позднего периода СССР. Журналисты обозревателя «Daily Mail» сообщили, что угроза продовольственного кризиса уже стоит на «прямых рельсах», и дальше ситуация будет только усугубляться.
«Именно выход из Евросоюза ударил по самоидентификации жителей пока ещё единой страны. Возможно, Британия действительно стала подходить в своему концу», - отметили эксперты.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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