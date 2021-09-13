Jerusalem Post: лидер антипрививочников Израиля Хай Шаулян умер от коронавируса COVID-19

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В Израиле умер лидер движения против вакцинации от коронавируса Хай Шаулян.
The Jerusalem Post сообщает, что причиной смерти Хай Шауляна стал COVID-19, передает Лента.ру.
Ранее Шаулян заявлял, что на самом деле эпидемия COVID-19 выдумана и ее нет, а вакцинироваться опасно для здоровья.
«Эпидемии нет — вакцина опасна и бесполезна», - было его лозунгом.
Шаулян после заражения рассказывал, как тяжело он переносит болезнь. Мужчину подключили к кислородному аппарату, и он говорил, что не может пройти самостоятельно даже несколько метров. Также ему очень сильно досаждал кашель и он чувствовал удушье.
При этом он утверждал, что на самом деле мужчина заявил, что его пытались отравить сотрудники полиции Иерусалима, и из-за этого его состояние ухудшилось. Также Шаулян предупреждал, что если с ним что-то произойдет, то это можно расценивать как покушение на убийство.
Отметим, в августе в США скончался американский радиоведущий-антипрививочник Дик Фаррел, который также заразился COVID-19. Перед смертью он призывал всех вакцинироваться.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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