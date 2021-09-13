Россияне высказались об отдыхе в Дагестане фразой «Отчитали как детей»

Российские путешественники, побывавшие на отдыхе в Дагестане, поделились впечатлениями от поездки. По словам туристов, которые предпочли курортам Египта и Турции природные красоты Дагестана, живописные пейзажи этой страны не идут ни в какое сравнение с популярными морскими курортами. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

Группа российских туристов, которая летом побывала на отдыхе в Дагестане, сообщили об особенностях данного тура, который проходил в таком экзотическом регионе. Путешественники рассказали, что местная флора и фауна потрясает воображение своей красотой — горы, ущелья, водопады и леса с богатым животным миром преобладают на большей части страны.

Туристы отметили, что при посещении Дагестана следует знать несколько особенностей — особенно касающихся местных жителей и менталитета региона. К примеру, местные жители неодобрительно относятся к нарушению «дресс-кода» — когда женщины оголяют руки и ноги выше колен.

«Было очень жарко, и я вышла на прогулку в шортах — так нас остановили прямо на улице и отчитали как маленьких детей», - рассказала россиянка.

При этом девушка отметила, что с уважением относится к местной культуре, и не пошла бы на нарушение правила, если бы не испытывала сильную жару. Также туристы поделились, что местные жители очень гостеприимны и общительны, и всегда придут на помощь в поиске маршрута, жилья для ночлега или местных магазинов.

«Очень большим плюсом является отсутствие в Дагестане языкового барьера — можно спокойно гулять, общаться с людьми и не пытаться лихорадочно вспоминать английские слова», - рассказали туристы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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