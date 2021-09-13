Sohu: Американцы хотели надавить на Китай, но нарвались на неожиданную реакцию России

Пытаясь надавить на Китай, американцы отправили свой авианосец USS Carl Vinson из Санд-Диего в Тихий океан.

В Sohu пишут, что план Вашингтона по оказанию давления на Пекин снова провалился, передает ПолитРоссия . В этот раз провокация американцев вызвала неожиданную реакцию со стороны России.

До этого США уже не раз отправляли свои корабли в Южно-Китайское море, которое называют «южными воротами Китая». Американский авианосец USS Carl Vinson, несущий боевую эскадрилью истребителей-невидимок F-35C, направился в Тихий океан, неслучайно. В такой способ, отмечают аналитики Sohu, США пытаются надавить на Китай.

Россия же, насмотревшись на провокационные действия США, и постоянные их попытки запугивать другие страны, начала масштабные учения в Арктике. Для американцев это особенно болезненно, так как они пытаются нарастить военное присутствие в этом регионе.

«Теперь, когда Россия внезапно направила большие силы для проведения военных учений в Арктике, очевидно, на кого нацелился Путин», – отмечается в публикации.

По мнению китайских аналитиков, хотя Россия и утверждает, что проводит учения в Арктике для укрепления своих войск, тем не менее, маневры начались, когда американский авианосец вошел в Тихий океан. Это сигнал, что Москва не оставит Пекин один на один с США, уверены авторы Sohu.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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