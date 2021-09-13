Военный эксперт указал на неразрывную связь «Талибана» со спецслужбами США

Военный эксперт Борис Рожин объяснил, что США никогда не были заинтересованы в защите Афганистана и свержении режима «Талибана» (запрещено в РФ). На самом деле американцы преследовали другие цели, а точнее – возможность закрепиться в Центральной Азии и влиять на другие государства. Об этом сообщает «ФАН».

Специалист заявил, что борьба с терроризмом со стороны Вашингтона – это всего лишь прикрытие. После 20 лет присутствия в Афганистане и миллиардов, потраченных на многочисленные операции, США так и не смогли выполнить задуманного. Это наталкивает на мысль, что американцы «не смогли», а «не захотели» достигать цели.

«Достигнуто ли уничтожение «Аль-Каиды»? Нет. В Афганистане установилась демократия? Нет. И почему так вышло? Возможно, эти цели были лишь прикрытием для американцев, которые лишь хотели закрепиться в Центральной Азии», - уверен Рожин.

Он напомнил, что в те времена в Средней Азии появились американские базы, а также увеличились поставки наркотиков в ту же Россию.

«Когда они стали уходить, оказалось, что от ранних обещаний в виде «борьбы за демократию» ничего не осталось», - добавил эксперт.

Также Рожин предположил, что между «Талибаном» и спецслужбами США существует неразрывная связь. Многие «агенты влияния» исполняли задачи ЦРУ в данной организации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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