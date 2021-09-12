Убивший Усаму бен Ладена «морской котик» Роберт О’Нил предупредил о самой большой угрозе США

Экс-участник элитного военного подразделения США «Морские котики» Роберт О’Нил сообщил о самой большой опасности, которая может грозить США. По словам спецназовца, такая мировая проблема, как растущий исламский терроризм, это не самая большая угроза для суверенности и стабильности Америки, передает «ФАН».

«Морской котик» Роберт О’Нил, который по некоторым данным принимал участие в ликвидации лидера террористической организации «Аль-Каида» Усамы бен Ладена, раскрыл главную угрозу, которая может пошатнуть стабильность в США. По мнению военного, именно раскол общества причинит США самый большой вред — гораздо больше даже тех неприятностей, которые грозят из-за террористов-исламистов.

«Меня больше всего беспокоит раскол в этой стране. Большинство людей хорошо относятся друг к другу. Но гнев и раскол получают рейтинги — причина может быть любая: расовая дискриминация, религиозная, гендерная и многие другие», - прокомментировал Роберт О’Нил.

При этом военный указал, что некоторые политические силы Америки заинтересованы в том, чтобы расколоть страну, поскольку это поможет им остаться у власти.

«20 лет назад произошла катастрофа, которая повергла мир в ужас — теракт 11 сентября. Это событие должно нам напоминать не только о том, что масса людей погибла от рук террористов, но и о том, что существуют человеческие ценности, которые должны быть общими и незыблемыми для всех американцев», -добавил О’Нил.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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