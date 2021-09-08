Частные военные компании закрепляются в Мали? Что известно на данный момент

В последние дни в СМИ одно за другим появляются сообщения о прибытии в Мали оперативников частных военных компаний из России, ЦАР, ЮАР и других стран. Более того, россияне уже участвуют в боях и даже несут потери. Что известно о происходящем к настоящему моменту?

Французский Судан: кровь, золото, наркотики

Республика Мали - крупная страна в западной Африке, которое ранее носила название Французский Судан. Площадь 1 240 000 кв. км, это значительно больше, к примеру, Турции. Однако население не столь велико - около 20 миллионов человек. Эта страна находится в так называемой зоне Сахеля - обширному пространству между пустыней Сахара и более плодородными саваннами на юге.

Мали - одна из самых бедных стран мира. ВВП на душу населения менее тысячи долларов в год, продолжительность жизни 55 лет. Однако страна располагает солидными запасами золота. Этнический состав традиционно для Африки пестрый - народы мандинка, фульбе, сонгай, на севере - туареги. Двадцать миллионов жителей говорят на 66 языках. Доминирующая религия - суннитский ислам, который исповедует 9 из 10 малийцев.

Мали - бывшая колония Франции, получившая независимость от метрополии в 1960 году. Однако Пятая Республика не отказалась от влияния на прежнюю колонию.

До 2012 года обстановка в стране была стабильной. Мали не была богатой страной, но по крайней мере, она была спокойной. Однако в 2012 году началось восстание туарегов на севере государства, за которым последовал взрывной рост активности групп исламистов. Для Франции это означало возможность установить прямой военный контроль над Мали.

В 2013 году именно Париж инициировал ввод в Мали международных - в первую очередь французских - вооруженных сил. Их официальная задача состояла в умиротворении страны. Однако операции забуксовали, а деятельность французов вызвала разочарование малийцев, как граждан, так и элиты. Французов обвиняли в неоколониальных устремлениях, потакании террористам и даже контроле за потоками наркотиков, идущих через Мали транзитом из портов западной Африки и с востока Африки в Европу. В любом случае, официально объявленных целей французская операция «Бархан» не достигла, и летом 2021 года президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о ее прекращении.

Современное внутреннее положение в государстве сложное и нестабильное. В Мали действует целый ряд сепаратистских и террористических группировок. С середины ХХ века в стране несколько раз происходили восстания туарегов, живущих в пустынных северных областях. Ситуацию осложняет активность террористических группировок исламистов, связанных с запрещенной в РФ террористической группировкой «Аль-Каида». Экстремистских групп в стране множество - помимо туарегов и «Аль-Каиды в Магрибе» там действуют ячейки ИГ («Исламское государство», террористическая группировка, запрещена в РФ) и значительное количество локальных вооруженных банд. Справиться с этими противниками самостоятельно правительству было крайне сложно.

На этом фоне правительство Мали решило обратиться к частным военным компаниям.

Эпоха ЧВК в зоне Сахеля

В начале сентября появились сообщения о том, что в Мали погибли двое служащих российской частной военной компании. Новость вызвала скепсис у многих наблюдателей. Однако несколько дней спустя в африканских СМИ начали появляться сообщения о работе в стране сразу нескольких ЧВК из ЮАР, России и даже Центральноафриканской республики.

Ничего экзотического в работе частных военных подрядчиков в Африке, конечно, нет. ЧВК современного типа действовали на континенте еще в 80-е годы. Одна из самых крупных и известных ЧВК, Executive Outcomes, была создана в ЮАР подполковником Ибеном Барлоу еще в 1989 году. Так что лидеры Мали пошли по проторенной множеством правительств дороге.

Именно из ЮАР происходит компания Dyck Advisory Group (DAG). По данным нигерийской Tribune Online, представители этой компании получили подряд на работу в Мали. Эта ЧВК хорошо известна по своей деятельности в Мозамбике, хотя имеет спорную репутацию. Правозащитная организация Amnesty International посвятила отдельный доклад операциям против исламистов на территории Мозамбика в регионе Кабу-Делгаду, где членов DAG обвиняли в массовом неизбирательном насилии - метании гранат в толпу гражданских лиц, беспорядочных пулеметных обстрелах домов с вертолетов, а также нападениях на гражданскую инфраструктуру, включая больницы и школы.

Однако DAG не единственная организация, которая по сообщениям, действует в Мали. По данным сразу нескольких изданий, в Мали также действует российская ЧВК. Африканские источники утверждают, что речь может идти о компании «РСБ-Групп». Эта российская структура занимается разминированием, вооруженным сопровождением морских судов, аналитикой в области обороны и безопасности. Ее послужной список включает работу и в Африке - в частности, в Ливии. Также организация имеет офис в Сенегале.

Однако существует точка зрения, согласно которой упоминание РСБ в действительности - прикрытие для знаменитой «ЧВК Вагнера». По поводу последней существует много разнообразных слухов и домыслов, однако бойцов этой организации чаще всего связывают с операциями в Сирии в 2016-2017 годах, когда она, как сообщалось, сыграла крайне существенную роль в разгроме террористов ИГ. Кроме того, «Группа Вагнера» пересекалась с DAG в Мозамбике, где россияне показали отличные результаты, нанеся несколько болезненных ударов по террористам и обеспечив проведение в стране выборов в 2019 году. Утверждается, что в Мали уже находится как минимум несколько сот оперативников.

Портал Capital News со ссылкой на свои источники сообщает, что в Мали прибыло более 1200 россиян из «ЧВК Вагнера» транзитом через Ливию и Центральноафриканскую республику. Они находятся там уже достаточно долго, успели пройти акклиматизацию и освоиться на месте. В настоящий момент русские уже выполняют задачи на границе Мали и Буркина-Фасо.

Кроме того, существуют данные о работе в Мали некой неназванной ЧВК, базирующейся в Центральноафриканской республике. Наконец, к работе в Мали могут проявить интерес и другие страны. Так, на севере Африки активно действует Турция, располагающая имеющей спорную репутацию ЧВК SADAT, традиционно сильны на континенте позиции Китая. Очевидно, какое-то время спустя станет ясно, что за компании работают в Мали, и насколько они эффективны в обеспечении безопасности истерзанного государства.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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