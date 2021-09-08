Polska Times: РФ оскорбила Польшу учениями «Запад-2021»

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Польские журналисты издания «Polska Times» сообщили об оскорбительных маневрах со стороны России — под оскорблением подразумевается размах российско-белорусских военных учений «Запад-2021». По словам аналитика Якуба Павловски, проведение такого рода военных учений в непосредственной близости от польских границ является крайне опасным, а потому недопустимым действом. Об этом пишет «ПолитРоссия».
Польский военный обозреватель Якуб Павловски отметил, что военные учения «Запад-2021» стартовали одновременно на 14 военных полигонах РФ и Белоруссии — такой сценарий потенциально подразумевает различные провокации касательно стран Прибалтики.
«В 2021 году Россия намеренно выбрала широкий сценарий проведения военных учений, чтобы продемонстрировать свое тесное оборонное сотрудничество с Белоруссией, и продемонстрировать тот сценарий, который ожидает все страны НАТО, в случае конфликта с Россией. Учитывая, что военные маневры проводятся фактически на границе с Польшей, правительство было вынуждено ввести в стране чрезвычайную ситуацию», - прокомментировал журналист.
Якуб Павловски добавил, что самыми опасными учениями будут те, которые будут проходить в Белоруссии и Калининградской области — поскольку в этом случае вероятны провокации в Бресте и Барановичах.
«Участие 200 тысяч военных в этом мероприятии показывает, что русские активно готовятся к возможному военному действу, причем в больших масштабах. Это явный сигнал о том, что российская армия находится в полной боевой готовности», - добавил эксперт.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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