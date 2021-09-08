Военный эксперт заявил о готовности России ответить на угрозу со стороны Афганистана

Сегодня, 12:04

0

Image 16+
Военный эксперт заявил о готовности России ответить на угрозу со стороны Афганистана

России стоит подготовиться к различным поворотам в Афганистане, поскольку насилие, которое наблюдается в этой стране, грозит его распространением на весь регион. Такое мнение высказал Иван Коновалов из Центра стратегической конъюнктуры. Коновалов также отметил, что для стран ОДКБ есть две большие проблемы. Первая заключается в том, что гражданская война дестабилизирует обстановку в регионе, так как в Афганистане продолжается сопротивление движению «Талибан» (запрещенная в России террористическая группировка), на что указывают события в Панджшерском ущелье. Вторая угроза - это присутствие в Афганистане ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). После бегства американцев боевики не могут гарантировать стабилизацию обстановки, поэтому нельзя исключать того, что насилие из этой страны может перекинуться на весь регион.

В свою очередь начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Анатолий Сидоров заявил о том, что организация способна отразить любые угрозы, исходящие из Афганистана. 

«Я думаю, наша задача – быть готовыми к любому развитию обстановки. Мы не забывали о том, что существуют проблемы на границе наших государств с Афганистаном», – сказал генерал-полковник пишет politros.com.

Эксперт назвал военные учения, проводимые странами ОДКБ, верным решением, так как у Россия есть возможность продемонстрировать готовность выступить с союзниками единым фронтом. Сидоров также считает, что ОДКБ следует рассматривать разные сценарии. Он упомянул, что Россия располагает военными базами в Киргизии и Таджикистане. Узбекистан и Туркмения, которые не входят в ОДКБ, также заинтересованы в том, чтобы ситуация в республике оставалась спокойной.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Военный эксперт заявил о готовности России ответить на угрозу со стороны Афганистана

Сегодня, 12:04

The Times: обученные Великобританией и США афганские военные перешли на сторону талибов

8-09-2021, 11:34

В 61-миллионной Танзании не проводится вакцинация, но от коронавируса почти не умирают

4-09-2021, 12:54

Издание Business Insider: США перебрасывают на Аляску десятки F-35 в ответ на маневры РФ

4-09-2021, 09:34

В Польше призвали активнее требовать от ФРГ репараций из-за связей с Россией

3-09-2021, 23:44

В Грузии объяснили отказ от крупной партии вакцины AstraZeneca, которую была готова подарить Латвия

3-09-2021, 08:49

США меняют рычаг давления на весь мир

3-09-2021, 07:29

Заплатили ноль: Почему Лукашенко не хочет размещать в Белоруссии российские военные базы

2-09-2021, 15:14

Самолет-разведчик США устроил «опасный» маневр перед российским правительственным бортом

2-09-2021, 13:29

В Британии на митингующих против вакцинации граждан спустили собак

2-09-2021, 10:09

Боевики «Талибана» расстроились, что американцы оставили им выведенные из строя вертолеты

2-09-2021, 07:39

Китай стал экономически наказывать другие страны за непослушание

1-09-2021, 20:59

Wirtualna Polska: Польша считает безумием маневры ВС РФ на территории Белоруссии

31-08-2021, 15:24

Турция может получить «бесплатные» доходы от туризма по итогам текущего сезона

30-08-2021, 22:24

Международные ученые доказали, что россияне отзывчивее американцев

30-08-2021, 22:14

Sohu: Российский флот застал врасплох американские корабли в Беринговом проливе

30-08-2021, 12:14

Американский политолог предрек США провал в потенциальной войне с Китаем и РФ

28-08-2021, 14:24

Врач из США эффективно применил нетрадиционный метод лечения коронавируса: его отдали под суд

28-08-2021, 10:39

Российские истребители на сверхзвуковой скорости преследовали разведывательный самолет США у побережья Сирии

24-08-2021, 13:54

«Anex Tour» разделил туры для вакцинированных от COVID-19 и непривитых туристов

24-08-2021, 07:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

«Черный лебедь» может прилететь к американскому доллару уже 22 сентября

«Черный лебедь» может прилететь к американскому доллару уже 22 сентября

8-09-2021, 20:14

0

Глобальный подъем экономики Соединенных Штатов Америки ФРС пыталась показывать всему миру с помощью приобретения...

Подробнее
Мясников заявил, что с пандемией коронавируса мир потерял ориентир

Мясников заявил, что с пандемией коронавируса мир потерял ориентир

8-09-2021, 00:24

0

Главврач ГКБ № 71 города Москвы Александр Мясников считает, что коронавирус никуда не денется - он пришел навсегда....

Подробнее
Военный эксперт заявил о готовности России ответить на угрозу со стороны Афганистана

Военный эксперт заявил о готовности России ответить на угрозу со стороны Афганистана

Сегодня, 12:04

0

России стоит подготовиться к различным поворотам в Афганистане, поскольку насилие, которое наблюдается в этой стране,...

Подробнее
Названа опасность COVID-19 для сорокалетних: деменция и воспаление мозга

Названа опасность COVID-19 для сорокалетних: деменция и воспаление мозга

7-09-2021, 18:04

0

Способность вируса SARS-CoV-2 создавать серьезные проблемы с психикой людей, переболевших данным заболеванием, в июле...

Подробнее
Опубликованы рекомендации по вакцинированию ВИЧ-инфицированных против COVID-19

Опубликованы рекомендации по вакцинированию ВИЧ-инфицированных против COVID-19

8-09-2021, 13:09

0

Вакцинация от коронавируса возможна при наличии ВИЧ. В Министерстве здравоохранения России сообщили, как проводить...

Подробнее
Рязанский заявил, что россияне имеют высокий уровень «плохого» холестерина

Рязанский заявил, что россияне имеют высокий уровень «плохого» холестерина

7-09-2021, 19:14

0

Валерий Рязанский, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, считает, что...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Военную базу ВС России в Калининграде назвали предметом зависти НАТО

Военную базу ВС России в Калининграде назвали предметом зависти НАТО

Вчера, 08:49

0

Россия сформировала в Калининградской области надежный щит от агрессии НАТО. Об этом заявил ФБА « Экономика сегодня »...

Подробнее
Профессор Катасонов о COVID-19: «Смотрю на цифры и удивляюсь»

Профессор Катасонов о COVID-19: «Смотрю на цифры и удивляюсь»

8-09-2021, 09:14

0

Российский экономист, бизнес-аналитик Валентин Катасонов сообщил о «дикости» кампании по массовой вакцинации против...

Подробнее
The Times: обученные Великобританией и США афганские военные перешли на сторону талибов

The Times: обученные Великобританией и США афганские военные перешли на сторону талибов

8-09-2021, 11:34

0

Колоссальное число трофейного оружия и военной техники, изготовленное в странах Запада, достались исламистскому...

Подробнее
Артамонов рассказал, что российские «Цирконы», «Кинжалы» и «Авангарды» сделают с США

Артамонов рассказал, что российские «Цирконы», «Кинжалы» и «Авангарды» сделают с США

8-09-2021, 19:04

0

Российская Федерация превосходит Соединенные Штаты Америки по всему комплексу вооружений в совокупности. Этот факт...

Подробнее