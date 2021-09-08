Военный эксперт заявил о готовности России ответить на угрозу со стороны Афганистана

России стоит подготовиться к различным поворотам в Афганистане, поскольку насилие, которое наблюдается в этой стране, грозит его распространением на весь регион. Такое мнение высказал Иван Коновалов из Центра стратегической конъюнктуры. Коновалов также отметил, что для стран ОДКБ есть две большие проблемы. Первая заключается в том, что гражданская война дестабилизирует обстановку в регионе, так как в Афганистане продолжается сопротивление движению «Талибан» (запрещенная в России террористическая группировка), на что указывают события в Панджшерском ущелье. Вторая угроза - это присутствие в Афганистане ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). После бегства американцев боевики не могут гарантировать стабилизацию обстановки, поэтому нельзя исключать того, что насилие из этой страны может перекинуться на весь регион.

В свою очередь начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Анатолий Сидоров заявил о том, что организация способна отразить любые угрозы, исходящие из Афганистана.

«Я думаю, наша задача – быть готовыми к любому развитию обстановки. Мы не забывали о том, что существуют проблемы на границе наших государств с Афганистаном», – сказал генерал-полковник пишет politros.com .

Эксперт назвал военные учения, проводимые странами ОДКБ, верным решением, так как у Россия есть возможность продемонстрировать готовность выступить с союзниками единым фронтом. Сидоров также считает, что ОДКБ следует рассматривать разные сценарии. Он упомянул, что Россия располагает военными базами в Киргизии и Таджикистане. Узбекистан и Туркмения, которые не входят в ОДКБ, также заинтересованы в том, чтобы ситуация в республике оставалась спокойной.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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