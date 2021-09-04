The Times: обученные Великобританией и США афганские военные перешли на сторону талибов

Сегодня, 11:34

0

Image 16+
The Times: обученные Великобританией и США афганские военные перешли на сторону талибов

Колоссальное число трофейного оружия и военной техники, изготовленное в странах Запада, достались исламистскому движению «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация), захватившему власть в Афганистане. Еще армия талибов пополнилась солдатами афганской правительственной армии. Этих бойцов и командиров обучили опытные инструкторы Великобритании и Соединенных Штатов Америки, пишет издание «Московский Комсомолец». 

Британские армейские офицеры подвергли скрупулезному анализу фотографии боевиков «Талибана», которые держат оружие в руках. Эксперты по средствам ведения боя сделали логический вывод: некоторые нынешние бойцы применяют те способы обращения с боевым оружием, которым они научились у британских и американских военных и специалистов других государств военного блока НАТО. 

Британские армейские издания пишут, что солдаты армии Афганистана, служившие в составе вооруженных сил предыдущего правительства, проходившие подготовку у британских и американских военных специалистов, дезертировали при появлении талибской армии. В настоящее время они сражаются на стороне талибов. 

Издание Daily Mail сообщает, что эти военнослужащие показывают хорошую выучку и боевое мастерство. Британский военный источник сообщил The Times, что на снимках они опознали одного нынешнего боевика «Талибана», проводящего «прямым пальцем» по спусковой скобе своего оружия. Как пишется в источнике, эта особенность прямо указывает на стиль и методы, которым обучали бойцов правительственных войск Афганистана инструкторы Запада до прихода талибов. Все остальные ветераны движения «Талибан» держат свои AK-47 «случайным образом». 

В источнике указано: 

«Так выглядят наши тренировочные методы по технике безопасности». 

Теперь, когда военнослужащие талибов наглядно демонстрируют подобные приемы — «сразу становится понятно, что это наши ребята». Никто в Афганистане официально не подтвердил о том, что военнослужащие, которые ранее проходили боевую выучку у инструкторов Великобритании и Соединенных Штатов Америки, перешли на сторону талибов. Однако военное издание написало, что, вероятно, они дезертировали, чтобы спастись после того, как западные страны покинули Афганистан в прошлом месяце. Это произошло после того, как в понедельник талибы заявили о своей победе в Панджшерской долине, последней провинции, которая сопротивлялась «Талибану». 

На фотографиях в социальных сетях были запечатлены члены «Талибана», стоящие перед резиденцией губернатора Панджшера после нескольких дней боев с Фронтом национального сопротивления Афганистана (ФНС), которым командует лидер антиталибских сил Ахмад Масуд. 

Масуд-младший отрицал, что его силы, состоящие из остатков афганской армии, а также местных бойцов ополчения, были разбиты, и пообещал в Твиттере, что «наше сопротивление будет продолжаться». Между тем, официальный представитель талибов Забихулла Муджахид ранее заявлял, что «бывшие силы, прошедшие подготовку и являющиеся профессионалами, должны быть привлечены» к «Талибану».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

The Times: обученные Великобританией и США афганские военные перешли на сторону талибов

Сегодня, 11:34

В 61-миллионной Танзании не проводится вакцинация, но от коронавируса почти не умирают

4-09-2021, 12:54

Издание Business Insider: США перебрасывают на Аляску десятки F-35 в ответ на маневры РФ

4-09-2021, 09:34

В Польше призвали активнее требовать от ФРГ репараций из-за связей с Россией

3-09-2021, 23:44

В Грузии объяснили отказ от крупной партии вакцины AstraZeneca, которую была готова подарить Латвия

3-09-2021, 08:49

США меняют рычаг давления на весь мир

3-09-2021, 07:29

Заплатили ноль: Почему Лукашенко не хочет размещать в Белоруссии российские военные базы

2-09-2021, 15:14

Самолет-разведчик США устроил «опасный» маневр перед российским правительственным бортом

2-09-2021, 13:29

В Британии на митингующих против вакцинации граждан спустили собак

2-09-2021, 10:09

Боевики «Талибана» расстроились, что американцы оставили им выведенные из строя вертолеты

2-09-2021, 07:39

Китай стал экономически наказывать другие страны за непослушание

1-09-2021, 20:59

Wirtualna Polska: Польша считает безумием маневры ВС РФ на территории Белоруссии

31-08-2021, 15:24

Турция может получить «бесплатные» доходы от туризма по итогам текущего сезона

30-08-2021, 22:24

Международные ученые доказали, что россияне отзывчивее американцев

30-08-2021, 22:14

Sohu: Российский флот застал врасплох американские корабли в Беринговом проливе

30-08-2021, 12:14

Американский политолог предрек США провал в потенциальной войне с Китаем и РФ

28-08-2021, 14:24

Врач из США эффективно применил нетрадиционный метод лечения коронавируса: его отдали под суд

28-08-2021, 10:39

Российские истребители на сверхзвуковой скорости преследовали разведывательный самолет США у побережья Сирии

24-08-2021, 13:54

«Anex Tour» разделил туры для вакцинированных от COVID-19 и непривитых туристов

24-08-2021, 07:34

19FortyFive: устаревшие государственные верфи угрожают безопасности США

23-08-2021, 12:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Вместо Шойгу: Путин думает, кто будет армией руководить, если его соратник уйдет в Госдуму

Вместо Шойгу: Путин думает, кто будет армией руководить, если его соратник уйдет в Госдуму

6-09-2021, 12:44

0

О том, кто может заменить нынешних глав МИДа и Минообороны рассказали эксперты. Министр иностранных дел Сергей Лавров и...

Подробнее
Медики объяснили рост заражений ковидом в Европе при 70% привитых взрослых

Медики объяснили рост заражений ковидом в Европе при 70% привитых взрослых

6-09-2021, 07:24

0

Как отметил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. П. Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов, несмотря на...

Подробнее
Мясников заявил, что с пандемией коронавируса мир потерял ориентир

Мясников заявил, что с пандемией коронавируса мир потерял ориентир

Сегодня, 00:24

0

Главврач ГКБ № 71 города Москвы Александр Мясников считает, что коронавирус никуда не денется - он пришел навсегда....

Подробнее
Эксперты рассказали, чем грозит России и США развитие ядерной мощи Китая

Эксперты рассказали, чем грозит России и США развитие ядерной мощи Китая

5-09-2021, 21:34

0

Аналитики китайского обозревателя «Sohu» спрогнозировали сценарий взаимоотношений Китая с Россией и США в случае...

Подробнее
В Подмосковье от прививки против коронавируса умирает девушка

В Подмосковье от прививки против коронавируса умирает девушка

6-09-2021, 09:54

0

В Подмосковье умирает одинокая девушка, о чем рассказал автор канала на Youtube «Заброшенная Россия» Алекс Ушаков. Он...

Подробнее
Врач Скорогудаева рассказала, чем пахнет человек, болеющий раком

Врач Скорогудаева рассказала, чем пахнет человек, болеющий раком

Вчера, 13:04

0

Дерматолог и косметолог Ирина Скорогудаева сообщила многочисленным телевизионным зрителям, какой запах исходит от...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Чубайс рассказал, как повысить пенсии и зарплаты в стране

Чубайс рассказал, как повысить пенсии и зарплаты в стране

5-09-2021, 18:49

0

Как заявил на Восточном экономическом форуме специальный представитель президента России Анатолий Чубайс, российская...

Подробнее
Sohu: Поляки ошиблись с пророчеством о России и крахе ее ВКС

Sohu: Поляки ошиблись с пророчеством о России и крахе ее ВКС

6-09-2021, 17:39

0

Эксперты китайского издания Sohu отреагировали на пророчество польских военных аналитиков. Известно, что поляки...

Подробнее
Breaking Defense: военное сотрудничество России и Саудовской Аравии опасно для США

Breaking Defense: военное сотрудничество России и Саудовской Аравии опасно для США

6-09-2021, 13:09

0

Американское издание Breaking Defense пишет о военном сотрудничестве России и Саудовской Аравии и опасности такого...

Подробнее
CNBC: новый опасный штамм коронавируса «мю» выявлен в Колумбии

CNBC: новый опасный штамм коронавируса «мю» выявлен в Колумбии

6-09-2021, 11:29

0

Новый штамм коронавируса «мю», выявленный в Колумбии, может оказаться очень опасным, предупреждает телеканал CNBC. До...

Подробнее