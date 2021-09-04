The Times: обученные Великобританией и США афганские военные перешли на сторону талибов

Колоссальное число трофейного оружия и военной техники, изготовленное в странах Запада, достались исламистскому движению «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация), захватившему власть в Афганистане. Еще армия талибов пополнилась солдатами афганской правительственной армии. Этих бойцов и командиров обучили опытные инструкторы Великобритании и Соединенных Штатов Америки, пишет издание «Московский Комсомолец».

Британские армейские офицеры подвергли скрупулезному анализу фотографии боевиков «Талибана», которые держат оружие в руках. Эксперты по средствам ведения боя сделали логический вывод: некоторые нынешние бойцы применяют те способы обращения с боевым оружием, которым они научились у британских и американских военных и специалистов других государств военного блока НАТО.

Британские армейские издания пишут, что солдаты армии Афганистана, служившие в составе вооруженных сил предыдущего правительства, проходившие подготовку у британских и американских военных специалистов, дезертировали при появлении талибской армии. В настоящее время они сражаются на стороне талибов.

Издание Daily Mail сообщает, что эти военнослужащие показывают хорошую выучку и боевое мастерство. Британский военный источник сообщил The Times, что на снимках они опознали одного нынешнего боевика «Талибана», проводящего «прямым пальцем» по спусковой скобе своего оружия. Как пишется в источнике, эта особенность прямо указывает на стиль и методы, которым обучали бойцов правительственных войск Афганистана инструкторы Запада до прихода талибов. Все остальные ветераны движения «Талибан» держат свои AK-47 «случайным образом».

В источнике указано:

«Так выглядят наши тренировочные методы по технике безопасности».

Теперь, когда военнослужащие талибов наглядно демонстрируют подобные приемы — «сразу становится понятно, что это наши ребята». Никто в Афганистане официально не подтвердил о том, что военнослужащие, которые ранее проходили боевую выучку у инструкторов Великобритании и Соединенных Штатов Америки, перешли на сторону талибов. Однако военное издание написало, что, вероятно, они дезертировали, чтобы спастись после того, как западные страны покинули Афганистан в прошлом месяце. Это произошло после того, как в понедельник талибы заявили о своей победе в Панджшерской долине, последней провинции, которая сопротивлялась «Талибану».

На фотографиях в социальных сетях были запечатлены члены «Талибана», стоящие перед резиденцией губернатора Панджшера после нескольких дней боев с Фронтом национального сопротивления Афганистана (ФНС), которым командует лидер антиталибских сил Ахмад Масуд.

Масуд-младший отрицал, что его силы, состоящие из остатков афганской армии, а также местных бойцов ополчения, были разбиты, и пообещал в Твиттере, что «наше сопротивление будет продолжаться». Между тем, официальный представитель талибов Забихулла Муджахид ранее заявлял, что «бывшие силы, прошедшие подготовку и являющиеся профессионалами, должны быть привлечены» к «Талибану».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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