В 61-миллионной Танзании не проводится вакцинация, но от коронавируса почти не умирают

Сегодня, 12:54

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В 61-миллионной Танзании не проводится вакцинация, но от коронавируса почти не умирают

Внимание всего мира приковано к Израилю, где большая часть населения полностью привита от коронавируса, а многие уже и три прививки успели поставить, но ковид не отступает. Страна в последнее время регистрирует печальные рекорды по числу зараженных. Болеют все - и непривитые, и привитые. Причем, после первой, второй и, даже, как сообщают СМИ, третьей дозы. В то же время в мире есть страна, где вакцинация от коронавируса не проводится, но люди там почти не умирают коронавируса. И речь идет не о маленьком княжестве или острове - о 61-миллионом государстве. Это Танзания.

Немного статистики. С начала пандемии по 3 сентября в стране зарегистрировано всего 1 717 случаев COVID-19. При этом от коронавируса в стране умерли 79 человек. Если учесть, что население страны превышает 60 миллионов, уровень летальности минимально возможный.

При этом в стране не проводится вакцинация от коронавируса. В конце декабря минувшего года президент Танзании Джон Магуфули заявил, что власти не будут вакцинировать население. Он объяснил свое решением тем, что не желает, чтобы жителей страны «использовали в качестве подопытных кроликов».

Глава государства раскритиковал тогда вакцины и усомнился в их эффективности в борьбе с коронавирусом.

В то же время в стране приветствуются маски, санитайзеры, регулярное мытье рук.

Впрочем, некоторые специалисты сомневаются в том, что коронавирусная статистика в Танзании реальна и предполагают, что она намного занижена.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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