Издание Business Insider: США перебрасывают на Аляску десятки F-35 в ответ на маневры РФ

Американский военный аналитик Кристофер Вуди объяснил усиление военного присутствия США на Аляске ответом на действия России.

На страницах Business Insider он опубликовал статью, в которой попытался охарактеризовать ситуацию в Арктике и на Аляске, передает ПолитРоссия .

Кристофер Вудли отмечает, что США еще во время СССР размещали на территории Аляски средства ПВО, в том числе радары раннего предупреждения. Но после распада Советского Союза интерес к этому региону с военной точки зрения несколько ослаб.

Но действия РФ в северных широтах, утверждает американский обозреватель, вынудили США снова наращивать военный потенциал на Аляске..

«Официальные лица США заявили, что активность российской авиации в районе Аляски достигла самого высокого уровня со времен холодной войны», - отмечается в публикации.

По словам аналитика, РФ усилила военно-морское присутствие вблизи Аляски. В 2021 году российский флот провел крупнейшие за последние годы учения в регионе. И это вызывает обеспокоенность Вашингтона.

В Пентагоне прогнозируют, что Берингов пролив со стратегической точки зрения скоро будет также важен, как и Малакский или Ормузский пролив. Поэтому США и далее планируют усиливать военное присутствие в Арктике. В частности, там разместят крупнейшую группировку истребителей пятого поколения. 50 истребителей F-35 будут базироваться в Эйлсоне, и столько же F-22 будут размещены в Элмендорф-Ричардсоне.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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