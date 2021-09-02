В Польше призвали активнее требовать от ФРГ репараций из-за связей с Россией

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Польский военный обозреватель и историк Войчех Поляк сообщил о необходимости воздействовать на Германию для требования репараций за Вторую мировую войну. Эксперт указал, что ущерб для Польши, который был нанесен в этот период, так и не был возмещен полностью — поэтому Берлин обязан исправить это упущение. Об этом пишет «РИА Новости».
Профессор польского Института национальной памяти Войчех Поляк отметил, что низкое качество партнерства между Польшей и Германией во многом обусловлен недопониманием в вопросе репарации — Берлин считает, что уже полностью возместил ущерб Варшаве во время Второй мировой войны, тогда как Польша не считает достаточным выплаченную компенсацию.
«Польша должна активнее воздействовать на Германию, и требовать справедливого возмещения репараций. Сейчас власти действуют слишком робко и осторожно, но это неправильная тактика, чтобы добиться от Берлина желаемого», - сообщил историк.
Поляк добавил, что Варшава могла бы объединиться в данном вопросе с Грецией, которая также очень серьезно пострадала во время Второй мировой войны от рук немецких завоевателей.
«К сожалению, Польша до сих пор не оформила официальные требования о репарации, и не подсчитала сумму убытков в период Второй мировой войны. Но Германия и сейчас продолжает оказывать давление на Варшаву, союзничая с Россией по Северному потоку-2».
«Берлин просто приносит в жертву своих партнеров в Центральной Европе — ее действия подталкивают нас к более активным требованиям о компенсации ущерба», - сообщил профессор.
Поляк также раскритиковал бездействие мировой общественности, которая отказывается от плотных торговых отношений с Польшей, и своей пассивностью только укрепляет взаимоотношения Берлина и Москвы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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