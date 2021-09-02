В Польше призвали активнее требовать от ФРГ репараций из-за связей с Россией

Вчера, 23:44

0

Image 16+
В Польше призвали активнее требовать от ФРГ репараций из-за связей с Россией

Польский военный обозреватель и историк Войчех Поляк сообщил о необходимости воздействовать на Германию для требования репараций за Вторую мировую войну. Эксперт указал, что ущерб для Польши, который был нанесен в этот период, так и не был возмещен полностью — поэтому Берлин обязан исправить это упущение. Об этом пишет «РИА Новости».

Профессор польского Института национальной памяти Войчех Поляк отметил, что низкое качество партнерства между Польшей и Германией во многом обусловлен недопониманием в вопросе репарации — Берлин считает, что уже полностью возместил ущерб Варшаве во время Второй мировой войны, тогда как Польша не считает достаточным выплаченную компенсацию. 

«Польша должна активнее воздействовать на Германию, и требовать справедливого возмещения репараций. Сейчас власти действуют слишком робко и осторожно, но это неправильная тактика, чтобы добиться от Берлина желаемого», - сообщил историк. 

Поляк добавил, что Варшава могла бы объединиться в данном вопросе с Грецией, которая также очень серьезно пострадала во время Второй мировой войны от рук немецких завоевателей. 

«К сожалению, Польша до сих пор не оформила официальные требования о репарации, и не подсчитала сумму убытков в период Второй мировой войны. Но Германия и сейчас продолжает оказывать давление на Варшаву, союзничая с Россией по Северному потоку-2». 

«Берлин просто приносит в жертву своих партнеров в Центральной Европе — ее действия подталкивают нас к более активным требованиям о компенсации ущерба», - сообщил профессор. 

Поляк также раскритиковал бездействие мировой общественности, которая отказывается от плотных торговых отношений с Польшей, и своей пассивностью только укрепляет взаимоотношения Берлина и Москвы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Польше призвали активнее требовать от ФРГ репараций из-за связей с Россией

Вчера, 23:44

В Грузии объяснили отказ от крупной партии вакцины AstraZeneca, которую была готова подарить Латвия

Вчера, 08:49

США меняют рычаг давления на весь мир

Вчера, 07:29

Заплатили ноль: Почему Лукашенко не хочет размещать в Белоруссии российские военные базы

2-09-2021, 15:14

Самолет-разведчик США устроил «опасный» маневр перед российским правительственным бортом

2-09-2021, 13:29

В Британии на митингующих против вакцинации граждан спустили собак

2-09-2021, 10:09

Боевики «Талибана» расстроились, что американцы оставили им выведенные из строя вертолеты

2-09-2021, 07:39

Китай стал экономически наказывать другие страны за непослушание

1-09-2021, 20:59

Wirtualna Polska: Польша считает безумием маневры ВС РФ на территории Белоруссии

31-08-2021, 15:24

Турция может получить «бесплатные» доходы от туризма по итогам текущего сезона

30-08-2021, 22:24

Международные ученые доказали, что россияне отзывчивее американцев

30-08-2021, 22:14

Sohu: Российский флот застал врасплох американские корабли в Беринговом проливе

30-08-2021, 12:14

Американский политолог предрек США провал в потенциальной войне с Китаем и РФ

28-08-2021, 14:24

Врач из США эффективно применил нетрадиционный метод лечения коронавируса: его отдали под суд

28-08-2021, 10:39

Российские истребители на сверхзвуковой скорости преследовали разведывательный самолет США у побережья Сирии

24-08-2021, 13:54

«Anex Tour» разделил туры для вакцинированных от COVID-19 и непривитых туристов

24-08-2021, 07:34

19FortyFive: устаревшие государственные верфи угрожают безопасности США

23-08-2021, 12:19

Американское издание The New Yorker заявляет, что следующая американская война будет с Китаем

23-08-2021, 10:24

Издание NI рассказало о наглом маневре подлодки ВМФ России вблизи Аляски

23-08-2021, 10:04

Главком ВСУ Залужный: армия Украины должна готовиться к войне с Россией

22-08-2021, 16:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Военный врач Иванов о вакцинации от COVID-19: ждут непоправимые последствия

Военный врач Иванов о вакцинации от COVID-19: ждут непоправимые последствия

Вчера, 12:34

0

В борьбе с COVID-19 все совсем непросто - вначале методики лечения заболевания были сомнительными, теперь вот весь мир...

Подробнее
Китай стал экономически наказывать другие страны за непослушание

Китай стал экономически наказывать другие страны за непослушание

1-09-2021, 20:59

0

Эксперты сообщили о новом рычаге давления, который появился у Китая против стран-противников. Указывается, что если...

Подробнее
ПФР объявил, кому нужно подать заявление на новые 6 тысяч рублей

ПФР объявил, кому нужно подать заявление на новые 6 тысяч рублей

1-09-2021, 20:09

0

Специалисты Пенсионного фонда России назвали категорию граждан, которая может претендовать на выплаты в размере 6000...

Подробнее
Боевики «Талибана» расстроились, что американцы оставили им выведенные из строя вертолеты

Боевики «Талибана» расстроились, что американцы оставили им выведенные из строя вертолеты

2-09-2021, 07:39

0

Боевики террористической организации «Талибан» (запрещена в РФ) обнаружили, что все вертолеты, которые американские...

Подробнее
«Дело не в том, что их больше». Военный эксперт о том, с чем столкнутся ДНР/ЛНР, если Киев пойдет в атаку

«Дело не в том, что их больше». Военный эксперт о том, с чем столкнутся ДНР/ЛНР, если Киев пойдет в атаку

2-09-2021, 10:54

0

О том, какие проблемы могут возникнуть у самопровзглашенных ДНР и ЛНР в случае масштабных военных действий, рассказал...

Подробнее
Заплатили ноль: Почему Лукашенко не хочет размещать в Белоруссии российские военные базы

Заплатили ноль: Почему Лукашенко не хочет размещать в Белоруссии российские военные базы

2-09-2021, 15:14

0

На деле Александр Лукашенко, президент Белоруссии, продолжает саботировать военную интеграцию с Россией, хотя на словах...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В Южном военном округе против Украины и НАТО сформирован второй фронт

В Южном военном округе против Украины и НАТО сформирован второй фронт

2-09-2021, 08:54

0

В Южном военном округе к первому сентября завершен первый этап формирования боевого армейского резервного состава. По...

Подробнее
В Великобритании назревает революция: «Еды на Рождество будет мало»

В Великобритании назревает революция: «Еды на Рождество будет мало»

1-09-2021, 12:14

0

Западные страны может захлестнуть волна продовольственного дефицита. Так, в Великобритании крупнейшие супермаркеты...

Подробнее
США меняют рычаг давления на весь мир

США меняют рычаг давления на весь мир

Вчера, 07:29

0

Президент США Джо Байден в своем обращении к народу заявил об окончании великих войн Америки, а также пообещал, что...

Подробнее
Россияне заявили об очередном исчезновении из аптек жизненно важных препаратов

Россияне заявили об очередном исчезновении из аптек жизненно важных препаратов

2-09-2021, 13:59

0

О новом дефиците важнейших лекарственных препаратов сообщили россияне — по заявлению пользователей Телеграм-сообщества...

Подробнее