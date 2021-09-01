В Грузии объяснили отказ от крупной партии вакцины AstraZeneca, которую была готова подарить Латвия

Правительство Грузии отказалось от безвозмездной поставки 50 тысяч доз вакцины AstraZeneca из Латвии, потому что страна располагает достаточным для вакцинации количеством вакцин. Об этом представителям СМИ заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

«Правительство позаботилось завезти в страну достаточное количество вакцин. У нас есть различные препараты: Pfizer, которого у нас миллион доз; Sinovac, схожая с другой китайской вакциной — Sinopharm, миллион доз которой мы тоже уже заказали. Кроме того, сейчас идет работа над поставкой миллиона доз Pfizer», — рассказал глава правительства.

Кроме того, со слов Ираклия Гарибашвили, вакцина компании AstraZeneca является менее востребованной в Грузии, поэтому власти решили отказаться от помощи Латвии.

Вместе с тем член оппозиционной партии «Европейская Грузия» Георгий Канделаки объявил, что настоящая причина отказа Грузии от подарка кроется в том, что прибалтийские страны в минувшем месяце отказали во въезде премьеру из-за срыва проведения гей-парада 5 июля в Тбилиси.

При этом сам глава правительства информацию о срыве визитов ранее опроверг.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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