В Грузии объяснили отказ от крупной партии вакцины AstraZeneca, которую была готова подарить Латвия

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Правительство Грузии отказалось от безвозмездной поставки 50 тысяч доз вакцины AstraZeneca из Латвии, потому что страна располагает достаточным для вакцинации количеством вакцин. Об этом представителям СМИ заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.
«Правительство позаботилось завезти в страну достаточное количество вакцин. У нас есть различные препараты: Pfizer, которого у нас миллион доз; Sinovac, схожая с другой китайской вакциной — Sinopharm, миллион доз которой мы тоже уже заказали. Кроме того, сейчас идет работа над поставкой миллиона доз Pfizer», — рассказал глава правительства.
Кроме того, со слов Ираклия Гарибашвили, вакцина компании AstraZeneca является менее востребованной в Грузии, поэтому власти решили отказаться от помощи Латвии.
Вместе с тем член оппозиционной партии «Европейская Грузия» Георгий Канделаки объявил, что настоящая причина отказа Грузии от подарка кроется в том, что прибалтийские страны в минувшем месяце отказали во въезде премьеру из-за срыва проведения гей-парада 5 июля в Тбилиси.
При этом сам глава правительства информацию о срыве визитов ранее опроверг.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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