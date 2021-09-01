США меняют рычаг давления на весь мир

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Президент США Джо Байден в своем обращении к народу заявил об окончании великих войн Америки, а также пообещал, что будет положен конец принуждению других стран к демократии путем бомбардировок. Об этом сообщает «Взгляд».
В своем выступлении американский лидер проанализировал вывод войск США из Афганистана. Он подчеркнул, что это было правильное решение, что в будущем существенно отразится на дальнейших действиях Вашингтона на международной арене.
«Решение по Афганистану стало завершением эпохи масштабных военных операций по перестройке других государств. Мы видели, как цель борьбы с терроризмом в Афганистане превратилась в войну с партизанами и попытки создать демократический Афганистан. Эта стратегия устарела», - заявил Байден.
Также президент признал, что размещение своих военных в других странах не способствует развитию демократии в них, а также не делает США сильнее и безопаснее. В связи с этим он призвал отказаться от навязывания либерализма силой, а это именно то, чем занимались американцы со времен Второй мировой войны.
Это заявление вызвало бурю эмоций. Кто-то отнесся к нему с недоверием, а кто-то – с оптимизмом. Критики убеждены, что США никогда бы не отказалась от своих целей просто так, просто потому, что это США. А вот оптимисты действительно верят, что смена режимов в стране изменит роль Америки на мировой арене.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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