Заплатили ноль: Почему Лукашенко не хочет размещать в Белоруссии российские военные базы

На деле Александр Лукашенко, президент Белоруссии, продолжает саботировать военную интеграцию с Россией, хотя на словах ранее, критикуя о НАТО, которое якобы хочет посягнуть на территориальную целостность страны, говорил, что при необходимости разместит у себя не то что российскую военную базу, а «всю российскую армию».

«Если будет нужно, тут не просто будет база... Тут все ВС РФ будут размещены!» - говорил Лукашенко в ходе «Большого разговора» с представителями СМИ в начале августа.

В данный момент на территории Беларуси есть только два российских военных объекта: 43-й зональный узел связи Военно-морского флота (ВМФ) «Вилейка» в Минской области и 474-й отдельный радиотехнический узел (ОРТУ) «Барановичи» под Брестом. И - ни одной российской военной базы. Указанные выше объекты не наделены статусом военных баз, и на их территориях нет летального оружия.

Военные на комплексах, которые были взяты в безвозмездную аренду в 1995 году сроком на 25 лет, занимаются исключительно связью и разведкой, пишет Лента.ру.

В то же время Россия получила возможность использовать военные объекты не совсем безвозмездно. За их размещение Белоруссии были списаны 900 миллионов долларов задолженностей по закупкам нефти и газа, а также РФ взяла на себя обязательство делиться сведениями о ракетно-космической обстановке за рубежом.

Впрочем, условия безвозмездной аренды не устраивают Лукашенко, и это очевидно. Недавно он одобрил продление срока договора еще на 25 лет, не без давления со стороны Москвы.

До того как Беларусь охватили протесты, Батька не упускал случая попрекнуть Россию за то, что она пользуется базами бесплатно.

«Сколько вы нам заплатили за эти базы, за это время после распада Советского Союза? Это не тайна. Ноль! К примеру, за Байконур только официально вы платите около 200 миллионов долларов», — отмечал Лукашено.

После митингов и протестов его риторика значительно смягчилась, что, впрочем, понятно.

Невзирая на все заверения Лукашенко о готовности продолжать военную интеграцию, похоже, в ближайшие годы этот замысел реализован не будет.

По мнению эксперта Андрея Суздальцева, он не хочет усиления российского присутствия в Белоруссии, пытается выстроить военную интеграцию с Москвой на своих условиях и рассчитывает получить большую компенсацию.

«Размещение базы окончательно обрекает его на союз с РФ, а он этого очень не хочет. Россия нужна Лукашенко исключительно как ресурс: деньги, газ, доступ к рынку, технологиям», — резюмировал политолог.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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