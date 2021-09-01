Самолет-разведчик США устроил «опасный» маневр перед российским правительственным бортом

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Как стало известно, американские ВВС устроили очередную провокацию России. На этот раз их разведывательный самолет создал в небе опасную ситуацию прямо перед российским правительственным бортом. Об этом сообщает Avia.pro.
В издании отмечают, что правительственный борт Ил-96-300ПУ совершал плановый полет и уже находился в воздушном пространстве России - над Крымом. В это время также находившийся в небе самолет американских ВВС RC-135V Rivet Joint неожиданно изменил свой курс и направился к российскому Ил. В конце концов он «фактически пересек траекторию полета», в результате чего сложилась опасная воздушная ситуация.
По мнению экспертов, американский пилот специально поджидал появления Ил-96-300ПУ. Не исключается вероятность изучения действия российских военных при нештатной ситуации.
По неизвестной причине, несмотря на такие опасные маневры ВВС США, ни один российский истребитель по тревоге не был поднят. В Минобороны страны ситуацию не комментируют.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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