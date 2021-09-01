В Британии на митингующих против вакцинации граждан спустили собак

На митингующих против вакцинации от коронавируса в городе Ньюкасл (Великобритания) спустили собак. Видео с места инцидента опубликовал Телеграм-канал «Протесты в мире».

Согласно информации, предоставленной изданием Chronicle Live, на протест вышли сотни людей. Полиция, чтобы противостоять митингующим, использовала щиты и спустила против людей собак. Разгонять участников мероприятия помогали и конные подразделения. Всего во время протеста были арестованы 12 человек.

На кадрах, которые просочились в сеть, можно увидеть, как одна из служебных собак преследует противника вакцинации. Благодаря ее помощи правоохранители смогли повалить его на землю и задержать.

К слову, власти многих стран уже не впервые пытаются разогнать антиваксеров посредством спецсредств. К примеру, в Греции недавно собрался 7-тысячный митинг. Чтобы разогнать людей, полиция применила огнеметы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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