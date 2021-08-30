Международные ученые доказали, что россияне отзывчивее американцев

Международная группа из 65 ученых провели исследования social mindfulness (SoMi) и определили страны с самым позитивным отношением граждан к незнакомцам. Об этом сообщает PNAS.

Просоциальность или социальная ответственность предполагает наличие сочувствия, доброты и участия, если тому, кто принимает об этом решение, эта ответственность ничего не стоит или не требует больших затрат времени и денег.

«Социальная ответственность не подразумевает материальных трат и обычно проявляется лишь в небольших малозаметных актах внимания к незнакомцам. Несмотря на то, что подобное сотрудничество — довольно распространенное явление, оно до сих пор не находило эмпирической проверки», - объяснили исследователи.

Под руководством Нильса Ван Дусума из Лейденского университета (Нидерланды), ученые оценили результаты тестов 8 354 человек из 34 стран. Респондентам в ходе исследования предлагали сделать выбор между разными объектами сопоставимой ценности. Например, из трех яблок - двух зеленых и одного красного - можно было выбрать зеленое, тем самым оставив тому, кто делает выбор после него, выбрать из двух разных. При этом, забирая единственное красное яблоко, нынешний доброволец не оставлял выбора последующему.

По результатам социального эксперимента на первых местах в рейтинге оказались жители Японии, Австрии, Мексики, Израиля, Чехии, Швейцарии, Нидерландов, Сингапура, Испании и Германии. Замыкали список граждане Аргентины, США, Канады, Южной Кореи, Греции, Гонконга, Южной Африки, Турции, Индии и Индонезии.

Хоть Россия в списке SoMi первые места не заняла, однако оказалась в его верхней половине.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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