Международные ученые доказали, что россияне отзывчивее американцев

30-08-2021, 22:14

0

Image 16+
Международные ученые доказали, что россияне отзывчивее американцев

Международная группа из 65 ученых провели исследования social mindfulness (SoMi) и определили страны с самым позитивным отношением граждан к незнакомцам. Об этом сообщает PNAS.

Просоциальность или социальная ответственность предполагает наличие сочувствия, доброты и участия, если тому, кто принимает об этом решение, эта ответственность ничего не стоит или не требует больших затрат времени и денег.

«Социальная ответственность не подразумевает материальных трат и обычно проявляется лишь в небольших малозаметных актах внимания к незнакомцам. Несмотря на то, что подобное сотрудничество — довольно распространенное явление, оно до сих пор не находило эмпирической проверки», - объяснили исследователи.

Под руководством Нильса Ван Дусума из Лейденского университета (Нидерланды), ученые оценили результаты тестов 8 354 человек из 34 стран. Респондентам в ходе исследования предлагали сделать выбор между разными объектами сопоставимой ценности. Например, из трех яблок - двух зеленых и одного красного - можно было выбрать зеленое, тем самым оставив тому, кто делает выбор после него, выбрать из двух разных. При этом, забирая единственное красное яблоко, нынешний доброволец не оставлял выбора последующему.

По результатам социального эксперимента на первых местах в рейтинге оказались жители Японии, Австрии, Мексики, Израиля, Чехии, Швейцарии, Нидерландов, Сингапура, Испании и Германии. Замыкали список граждане Аргентины, США, Канады, Южной Кореи, Греции, Гонконга, Южной Африки, Турции, Индии и Индонезии.

Хоть Россия в списке SoMi первые места не заняла, однако оказалась в его верхней половине.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Китай стал экономически наказывать другие страны за непослушание

Вчера, 20:59

Wirtualna Polska: Польша считает безумием маневры ВС РФ на территории Белоруссии

31-08-2021, 15:24

Турция может получить «бесплатные» доходы от туризма по итогам текущего сезона

30-08-2021, 22:24

Международные ученые доказали, что россияне отзывчивее американцев

30-08-2021, 22:14

Sohu: Российский флот застал врасплох американские корабли в Беринговом проливе

30-08-2021, 12:14

Американский политолог предрек США провал в потенциальной войне с Китаем и РФ

28-08-2021, 14:24

Врач из США эффективно применил нетрадиционный метод лечения коронавируса: его отдали под суд

28-08-2021, 10:39

Российские истребители на сверхзвуковой скорости преследовали разведывательный самолет США у побережья Сирии

24-08-2021, 13:54

«Anex Tour» разделил туры для вакцинированных от COVID-19 и непривитых туристов

24-08-2021, 07:34

19FortyFive: устаревшие государственные верфи угрожают безопасности США

23-08-2021, 12:19

Американское издание The New Yorker заявляет, что следующая американская война будет с Китаем

23-08-2021, 10:24

Издание NI рассказало о наглом маневре подлодки ВМФ России вблизи Аляски

23-08-2021, 10:04

Главком ВСУ Залужный: армия Украины должна готовиться к войне с Россией

22-08-2021, 16:19

В США не исключают возможность нанесения авиаударов по крупной технике, оказавшейся в руках талибов

22-08-2021, 10:39

Польша по просьбе НАТО перебросит свой отряд спецназа в Кабул

22-08-2021, 10:19

США готовят «план Маршалла» по вакцинации, чтобы опередить РФ

22-08-2021, 09:24

В Германии начато расследование о подмене COVID-вакцины на физраствор

21-08-2021, 20:34

Sohu: Американская разведка опозорилась на Ближнем Востоке из-за ухищрений России

21-08-2021, 18:54

Экс-глава МИД Польши Ващиковский рассказал о желании Лаврова дестабилизировать страну

20-08-2021, 08:24

Ампулы от российской вакцины «Спутник V» против ковида стали популярным сувениром

20-08-2021, 08:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Китай стал экономически наказывать другие страны за непослушание

Китай стал экономически наказывать другие страны за непослушание

Вчера, 20:59

0

Эксперты сообщили о новом рычаге давления, который появился у Китая против стран-противников. Указывается, что если...

Подробнее
ПФР объявил, кому нужно подать заявление на новые 6 тысяч рублей

ПФР объявил, кому нужно подать заявление на новые 6 тысяч рублей

Вчера, 20:09

0

Специалисты Пенсионного фонда России назвали категорию граждан, которая может претендовать на выплаты в размере 6000...

Подробнее
Sohu: Российский флот застал врасплох американские корабли в Беринговом проливе

Sohu: Российский флот застал врасплох американские корабли в Беринговом проливе

30-08-2021, 12:14

0

США получили предупреждение от российского военного флота, передает Sohu. Как пишут китайские журналисты, российские...

Подробнее
Врач ковидного госпиталя в Екатеринбурге Багин заявил, что 30-летние тоже умирают

Врач ковидного госпиталя в Екатеринбурге Багин заявил, что 30-летние тоже умирают

31-08-2021, 14:49

0

Анестезиолог-реаниматолог, заведующий реанимационным отделением № 5 в ГКБ № 40 в городе Екатеринбурге Владимир Багин...

Подробнее
Турция может получить «бесплатные» доходы от туризма по итогам текущего сезона

Турция может получить «бесплатные» доходы от туризма по итогам текущего сезона

30-08-2021, 22:24

0

Экс-заместитель министра культуры и туризма Гюман Кызылтан оценил нынешний туристический сезон в стране. Он не...

Подробнее
Россияне, чтобы собрать детей в школу, берут микрозаймы

Россияне, чтобы собрать детей в школу, берут микрозаймы

30-08-2021, 09:49

0

Многие россияне для того, чтобы собрать детей в школу и купить им все необходимое к началу нового учебного года,...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Эксперты рассказали, почему против коронавируса советуют обычную соду

Эксперты рассказали, почему против коронавируса советуют обычную соду

30-08-2021, 08:54

0

Пить или не пить обыкновенную пищевую соду людям для профилактики и лечения коронавируса: естественно, ее могут пить...

Подробнее
Ученые: перенесенный COVID-19 дает лучшую защиту, чем две дозы вакцины Pfizer

Ученые: перенесенный COVID-19 дает лучшую защиту, чем две дозы вакцины Pfizer

30-08-2021, 17:09

0

Ранее перенесенный коронавирус COVID-19 способен обеспечить человеку лучшую защиту от дельта-штамма коронавируса,...

Подробнее
Международные ученые доказали, что россияне отзывчивее американцев

Международные ученые доказали, что россияне отзывчивее американцев

30-08-2021, 22:14

0

Международная группа из 65 ученых провели исследования social mindfulness (SoMi) и определили страны с самым позитивным...

Подробнее
Sohu: РФ и Белоруссия решили бороться с расширением НАТО совместно

Sohu: РФ и Белоруссия решили бороться с расширением НАТО совместно

31-08-2021, 17:14

0

Угроза со стороны США заставляет китайских политиков, военных и экспертов думать об аналоге НАТО - Индо-Тихоокеанском...

Подробнее