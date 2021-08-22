«Anex Tour» разделил туры для вакцинированных от COVID-19 и непривитых туристов

Популярный туроператор «Anex Tour» сообщил о нововведении в системе туризма. Теперь туры в системе бронирования будут разделены на 2 категории: для привитых граждан и для невакцинированных. Уточняется, что пока такое правило будет действовать только для посещения Шри-Ланки. Об этом сообщает «Турпром».

Таким образом, правила въезда двух групп туристов будут отличаться. Изменения затронут процедуры получения визы и систему бронирования.

«Anex Tour» откроет туры в Шри-Ланку с сентября 2021 году из Москвы с прямым перелетом рейсами Sri Lankan Airlines и Аэрофлот. Пакет включает в себя медстраховку, авиаперелет, проживание в отеле, групповой трансфер, ПЦР-тест на коронавирус по прибытии на место и местную страховка.

Кроме того, туроператор предлагает 2 типа тура: Moscow Colombo Level1 (для непривитых туристов) и Moscow Colombo Level2 (для привитых). Также ANEX Tour официально заявил, что при поиске предлагается 2 типа тура.

Лица, не прошедшие вакцинацию, будут размещены в забронированном отеле категории Level 1. После получения отрицательного результата теста на коронавирус они получат возможность полноценно отдыхать на территории отеля, а также посещать экскурсии от туроператора. Однако выходить за пределы гостиницы запрещено. При этом туристы, приехавшие более чем на 2 недели, могут покидать отель при получении второго отрицательного результата теста.

Вторая категория туристов, прошедшая вакцинацию, в первую ночь будет размещена в отеле Level 1. Всем им также нужно будет сделать ПЦР-тест. После получения отрицательного результата их перенаправят в забронированный отель Level 2, который они смогут свободно покидать и спокойно перемещаться по острову.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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