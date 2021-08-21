19FortyFive: устаревшие государственные верфи угрожают безопасности США

Ситуация с государственными верфями в США оставляет желать лучшего, о чем пишет в опубликованной на портале 19FortyFive статье Майя Кларк. Как она отмечает, устаревшие верфи - это главное слабое место в системе Вооруженных сил США. По словам Кларк, они угрожают безопасности американцев.

На днях американский сенат одобрил выделение 1,1 триллиона долларов на развитие государственной инфраструктуры, сообщает автор статьи. Но, по мнению Кларк, наибольшего внимания заслуживает ситуация с четырьмя государственными верфями, которым уже больше ста лет. Ситуация настораживает, ведь верфи ответственны за техническое обслуживание авианосцев и подлодок.

Верфи уже не могут обслуживать новые подлодки в сухих доках из-за их небольшой вместимости, что можно считать явной проблемой. Заводы по производству боеприпасов вместо использования современного автоматического оборудования применяют технику и процессы производства времен Второй мировой войны, пишет журналист. Как подчеркивает Кларк, такое положение дел представляет угрозу как сотрудникам предприятий, так и национальной обороне США в целом, пишет ria.ru .

Автор статьи пишет, что выделение средств на инфраструктуру является опасной тенденцией к расточительности и безрассудной трате из-за сомнительных проектов при игнорировании приоритетов, которые являются чрезвычайно важными для нации.

Автор статьи отметила, что американские законодатели давно перестали брать на себя ответственность за поддержание обороноспособности страны.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700