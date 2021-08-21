Американское издание The New Yorker заявляет, что следующая американская война будет с Китаем

Сегодня, 10:24

0

Image 16+
Американское издание The New Yorker заявляет, что следующая американская война будет с Китаем

Журналисты американского издания «The New Yorker» определили противника США в ближайшем потенциальном военном противостоянии. По версии аналитиков, главную угрозу для Вашингтона в обозримом будущем составит Пекин, а камнем преткновения станет остров Тайвань, передает «ИноСМИ».

Американские эксперты отметили, что развязка новой полноценной войны может состояться между США и Китаем — в издании «The New Yorker» приводятся расчеты стратега Элбриджа Колби, который определил, что США может вступить в войну за Тайвань уже в ближайшее время. 

Экс-заместитель помощника министра обороны по вопросам стратегии и развития вооруженных сил выявил, что после оставления американских войск Афганистана, в Тайване усилились панические настроения — островитяне не исключают, что Вашингтон и Тайвань оставит без своей защиты. 

«Американцы должны начинать готовиться к войне с Китаем за Тайвань, поскольку это может предотвратить вторжение Китая на остров. КНР уже давно заявляет свои права на эту территорию, и может решиться на реальное военное вмешательство. США должны помочь Тайваню остаться свободным – даже если для этого придется пойти на противостояние с Китаем», - заявил Элбридж Колби. 

Эксперты «The New Yorker» спрогнозировали, что если американская армия последует призыву стратега Колби, это может вылиться в беспрецедентную со времен Второй мировой войну — ведь США и Китай находятся на пике своей милитаристической оснащенности. 

«Если не остановить притязания Китая сейчас, то он станет устанавливать законы экономического порядка вместо Вашингтона. Великие державы создают торговые зоны, что пытается сделать и Китай. И если у китайцев будет торговая зона, в которой они будут господствовать, и которая будет составлять 50% мирового ВВП, то США ожидает реальный кризис», - указано в «The New Yorker».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Американское издание The New Yorker заявляет, что следующая американская война будет с Китаем

Сегодня, 10:24

Издание NI рассказало о наглом маневре подлодки ВМФ России вблизи Аляски

Сегодня, 10:04

Главком ВСУ Залужный: армия Украины должна готовиться к войне с Россией

Вчера, 16:19

В США не исключают возможность нанесения авиаударов по крупной технике, оказавшейся в руках талибов

Вчера, 10:39

Польша по просьбе НАТО перебросит свой отряд спецназа в Кабул

Вчера, 10:19

США готовят «план Маршалла» по вакцинации, чтобы опередить РФ

Вчера, 09:24

В Германии начато расследование о подмене COVID-вакцины на физраствор

21-08-2021, 20:34

Sohu: Американская разведка опозорилась на Ближнем Востоке из-за ухищрений России

21-08-2021, 18:54

Экс-глава МИД Польши Ващиковский рассказал о желании Лаврова дестабилизировать страну

20-08-2021, 08:24

Ампулы от российской вакцины «Спутник V» против ковида стали популярным сувениром

20-08-2021, 08:09

В Грузии иммунолог рассказал о нападках священников-антипрививочников

19-08-2021, 12:14

В Германии вакцинация школьников приведет к сегрегации общества

18-08-2021, 12:04

Грузия стала страной-рассадником коронавируса COVID-19 № 1 в мире

18-08-2021, 10:49

Житель Кабула: люди перепуганы, многие в отчаянии

17-08-2021, 06:09

В Греции предупредили об угрозе революции из-за обязательной вакцинации против COVID-19

16-08-2021, 17:39

Ярослав Качиньский хотел поссориться с Россией, а поссорился с США

16-08-2021, 13:19

«Бессовестно бросают своих партнеров»: Пригожин высмеял провал США в Афганистане

15-08-2021, 21:59

National Interest: Третья мировая война произойдет из-за сговора РФ и КНР

13-08-2021, 14:54

В Германии врач отказался лечить антипрививочников и столкнулся с угрозами

13-08-2021, 12:14

Турция отказалась от активной экспансии в Средней Азии из-за России

13-08-2021, 10:29

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Sohu: Американская разведка опозорилась на Ближнем Востоке из-за ухищрений России

Sohu: Американская разведка опозорилась на Ближнем Востоке из-за ухищрений России

21-08-2021, 18:54

0

Китайские журналисты сообщили о фиаско американских военных. Как они пишут в издании Sohu, армия США провалила важную...

Подробнее
Миронов раскритиковал пенсионную систему в России

Миронов раскритиковал пенсионную систему в России

20-08-2021, 16:24

0

Решение о повышении пенсионного возраста, которое не только не помогло «сэкономить» на пожилых людях, но и добило...

Подробнее
В Германии начато расследование о подмене COVID-вакцины на физраствор

В Германии начато расследование о подмене COVID-вакцины на физраствор

21-08-2021, 20:34

0

По информации агентства CNN, немецкая полиция начала расследовать дело медицинской сестры, которая заменяла вакцины от...

Подробнее
Эксперт Сатановский высмеял США, способные победить разве что Сан-Марино, Монако или Тувалу

Эксперт Сатановский высмеял США, способные победить разве что Сан-Марино, Монако или Тувалу

20-08-2021, 16:24

0

Политолог-востоковед Евгений Сатановский считает выход американских войск из Афганистана позорным бегством. И уверен в...

Подробнее
Полуостров Крым мог перейти от Украины не только к России

Полуостров Крым мог перейти от Украины не только к России

21-08-2021, 12:44

0

Накануне Дня независимости Украины в Киеве снова поднимают вопрос соблюдения прав крымских татар. При этом на самом...

Подробнее
Сдающим квартиры в аренду жителям РФ предрекли серьёзные проблемы

Сдающим квартиры в аренду жителям РФ предрекли серьёзные проблемы

20-08-2021, 23:29

0

Немало россиян живут за счет сдачи своей недвижимости в аренду, однако вскоре этот источник доходов могут перекрыть....

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В Кузбассе не прошедших вакцинацию учителей могут отстранить от работы

В Кузбассе не прошедших вакцинацию учителей могут отстранить от работы

20-08-2021, 15:44

0

Вакцинация от коронавируса для учителей Кузбасса обязательна, и если они не поставят прививку, руководство школ имеет...

Подробнее
От ковида скончались 14 вакцинированных саратовцев

От ковида скончались 14 вакцинированных саратовцев

20-08-2021, 17:54

0

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин сообщил о 14 подтвержденных летальных исходах среди...

Подробнее
Семьям с детьми снова помогут. Мишустин озвучил важное решение

Семьям с детьми снова помогут. Мишустин озвучил важное решение

21-08-2021, 08:04

0

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил приятную новость жителям страны. Речь идет о финансовой помощи...

Подробнее
Американские врачи рассказали, как миру научиться «танцевать» с коронавирусом COVID-19

Американские врачи рассказали, как миру научиться «танцевать» с коронавирусом COVID-19

21-08-2021, 22:54

0

Глава медицинской редакции CNN Санджай Гупта рассказал о том, как существовать во время пандемии коронавируса. По...

Подробнее