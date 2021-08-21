Американское издание The New Yorker заявляет, что следующая американская война будет с Китаем

Sohu: Американская разведка опозорилась на Ближнем Востоке из-за ухищрений России
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Журналисты американского издания «The New Yorker» определили противника США в ближайшем потенциальном военном противостоянии. По версии аналитиков, главную угрозу для Вашингтона в обозримом будущем составит Пекин, а камнем преткновения станет остров Тайвань, передает «ИноСМИ».
Американские эксперты отметили, что развязка новой полноценной войны может состояться между США и Китаем — в издании «The New Yorker» приводятся расчеты стратега Элбриджа Колби, который определил, что США может вступить в войну за Тайвань уже в ближайшее время.
Экс-заместитель помощника министра обороны по вопросам стратегии и развития вооруженных сил выявил, что после оставления американских войск Афганистана, в Тайване усилились панические настроения — островитяне не исключают, что Вашингтон и Тайвань оставит без своей защиты.
«Американцы должны начинать готовиться к войне с Китаем за Тайвань, поскольку это может предотвратить вторжение Китая на остров. КНР уже давно заявляет свои права на эту территорию, и может решиться на реальное военное вмешательство. США должны помочь Тайваню остаться свободным – даже если для этого придется пойти на противостояние с Китаем», - заявил Элбридж Колби.
Эксперты «The New Yorker» спрогнозировали, что если американская армия последует призыву стратега Колби, это может вылиться в беспрецедентную со времен Второй мировой войну — ведь США и Китай находятся на пике своей милитаристической оснащенности.
«Если не остановить притязания Китая сейчас, то он станет устанавливать законы экономического порядка вместо Вашингтона. Великие державы создают торговые зоны, что пытается сделать и Китай. И если у китайцев будет торговая зона, в которой они будут господствовать, и которая будет составлять 50% мирового ВВП, то США ожидает реальный кризис», - указано в «The New Yorker».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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