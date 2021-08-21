Издание NI рассказало о наглом маневре подлодки ВМФ России вблизи Аляски

Sohu: Американская разведка опозорилась на Ближнем Востоке из-за ухищрений России
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Аналитик Калеб Ларсон рассказал о маневрах российских подводных лодок вблизи Аляски.
Он отметил на страницах NI, что действия подводного флота РФ все больше беспокоят американских военных, пишет ПолитРоссия. В Пентагоне опасаются российских субмарин, которые являются лучшими в мире. Эксперт пишет о том, что Россия является единственной страной в мире, которая обладает не только техническими средствами, но и необходимым менталитетом, для того чтобы создать реальную угрозу Соединенным Штатам.
«Один из генералов ВВС США сообщил, что Россия опасна за счет своих передовых подводных лодок и крылатых ракет», — заявляет автор NI.
Существующие сейчас российские крылатые ракеты обладают большими возможностями, чем ракеты, создаваемые в период СССР. Они могут использоваться для нанесения удара по США с любой стартовой площадки, расположенной на территории РФ.
Но также Россия продолжает наращивать военную мощь вблизи США. Аналитик отмечает, что российские субмарины и военные суда, а также авиация стали чаще приближаться к США. Недавно подлодка ВМФ России провела наглый маневр вблизи Аляски. Субмарина всплыла рядом с рыболовецкими судами и провела тренировочный ракетный пуск после того как рыбаки по просьбе российских военных ушли на безопасное расстояние.
Действия РФ в северных широтах – это сигнал к тому, что Россия продолжает активно работать над развитием арктических маршрутов и открывает новые возможности для разработки природных ископаемых в Арктике.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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