Главком ВСУ Залужный: армия Украины должна готовиться к войне с Россией

Sohu: Американская разведка опозорилась на Ближнем Востоке из-за ухищрений России
Китайские журналисты сообщили о фиаско американских военных. Как они пишут в издании Sohu, армия США провалила важную...Подробнее
Новый главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, выступая на IV Международном волонтерском и ветеранском форуме в Киеве, заявил, что украинским войскам следует готовиться к войне с Россией, в том числе к наступлению. Без него, по его мнению, невозможно освобождение «оккупированных» территорий, передает агентство Интерфакс-Украина.
Валерий Залужный отметил, что реальная угроза полномасштабного вторжения «страны-агрессора» никуда не исчезла и государство должно быть готово к такому варианту развития событий.
«ВСУ должны развиваться, должны усовершенствовать свою тактику, должны переоценивать формы и способы применения — даже в таких условиях, которые сегодня существуют с целью минимизации потерь, и самое главное — подготовку к ведению наступательных действий для освобождения оккупированных территорий», — заявил генерал-майор ВСУ.
Поэтому, полагает Залужный, государство должно позаботиться о необходимом вооружении и военной технике для военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Напомним: ранее в Киеве заявляли, что Россия начнет широкомасштабное наступление на Украину во время российско-белорусских учений «Запад-2021», проведение которых запланировано с 10 по 16 сентября.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Китайские журналисты сообщили о фиаско американских военных. Как они пишут в издании Sohu, армия США провалила важную...Подробнее
Варшаве следует обдумать свою дальнейшую политику касательно России. Об этом заявил бывший глава МИД Польши Витольд...Подробнее
Решение о повышении пенсионного возраста, которое не только не помогло «сэкономить» на пожилых людях, но и добило...Подробнее
Новая версия вакцины «Спутник V» практически идентична предыдущей, поэтому вызвать осложнений не должна. И все же ее...Подробнее
Европейские туристы приезжая в Сан-Марино на отдых заодно прививаются российской вакциной от коронавируса «Спутник V»,...Подробнее
Минздрав Свердловской области провел проверку в больнице Североуральска. Ранее одна из сотрудниц рассказала, что врачи...Подробнее
По информации агентства CNN, немецкая полиция начала расследовать дело медицинской сестры, которая заменяла вакцины от...Подробнее
Политолог-востоковед Евгений Сатановский считает выход американских войск из Афганистана позорным бегством. И уверен в...Подробнее
Накануне Дня независимости Украины в Киеве снова поднимают вопрос соблюдения прав крымских татар. При этом на самом...Подробнее
Вакцинация от коронавируса для учителей Кузбасса обязательна, и если они не поставят прививку, руководство школ имеет...Подробнее
Комментировать