Главком ВСУ Залужный: армия Украины должна готовиться к войне с Россией

Новый главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, выступая на IV Международном волонтерском и ветеранском форуме в Киеве, заявил, что украинским войскам следует готовиться к войне с Россией, в том числе к наступлению. Без него, по его мнению, невозможно освобождение «оккупированных» территорий, передает агентство Интерфакс-Украина.

Валерий Залужный отметил, что реальная угроза полномасштабного вторжения «страны-агрессора» никуда не исчезла и государство должно быть готово к такому варианту развития событий.

«ВСУ должны развиваться, должны усовершенствовать свою тактику, должны переоценивать формы и способы применения — даже в таких условиях, которые сегодня существуют с целью минимизации потерь, и самое главное — подготовку к ведению наступательных действий для освобождения оккупированных территорий», — заявил генерал-майор ВСУ.

Поэтому, полагает Залужный, государство должно позаботиться о необходимом вооружении и военной технике для военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Напомним: ранее в Киеве заявляли, что Россия начнет широкомасштабное наступление на Украину во время российско-белорусских учений «Запад-2021», проведение которых запланировано с 10 по 16 сентября.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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