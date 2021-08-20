США готовят «план Маршалла» по вакцинации, чтобы опередить РФ

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В США готовят «план Маршала» по глобальной вакцинации против COVID-19.
Проект резолюции, в которой идет речь о глобальной вакцинации от коронавируса, представил американский конгрессмен Джейк Очинклосс. Он заявил, что принятие данной резолюции – это важный шаг для США на мировой политической арене, поскольку он поможет Вашингтону стать «противовесом» Москве и Пекину, пишет RT.
«Расширение производства вакцины и обеспечение её безопасного и повсеместного распространения даст США больше рычагов в том, что касается вакцинной дипломатии, и послужит противовесом тем позициям, которые стремятся занять Китай и Россия», — указано в проекте резолюции.
Реализация нового плана, по аналогии «плану Маршала», который был принят после Второй мировой войны и способствовал процессу восстановления Европы, будет способствовать увеличению влияния Вашингтона.
Дополнительные ресурсы, уверен конгрессмен, будут способствовать не только спасению жизни, но и восстановлению экономик. Для США важно, что при реализации этого плана все будет происходит под контролем Вашингтона, поскольку США будут занимать «лидирующую роль» в глобальной инициативе по вакцинации.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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