Польша по просьбе НАТО перебросит свой отряд спецназа в Кабул

Сегодня, 10:19

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Польша по просьбе НАТО перебросит свой отряд спецназа в Кабул

Ранее Министерство обороны Польши сообщило о выводе своего военного контингента из Афганистана. Однако сегодня глава министерства Мариуш Блащак заявил, что в Кабул будут снова направлены около 100 польских солдат. Об этом сообщает «Военное обозрение».

«Военнослужащие Польши направлены в Афганистан чтобы оказать помощь в эвакуации гражданских лиц, в том числе сотрудников дипломатических ведомств», - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что решение было принято на основе указа президента Пошли Анджея Дуды от 18 августа. Глава страны особенно подчеркнул важность безопасного проведения эвакуации. В связи с этим польские солдаты будут сотрудничать с американскими, британскими и турецкими коллегами, дислоцирующимися в аэропорту Кабула.

В составе военного контингента, предоставленного Афганистану Польшей, будут присутствовать летчики, военные медики и бойцы спецподразделения GROM.

«Об отправке своего контингента нас попросили наши партеры по НАТО из США. Уже были проведены необходимые консультации и обсуждены вопросы размещения наших военных», - подчеркнул министр обороны Польши.

Эксперты обратили внимание на сроки пребывания военных в Афганистане, которые указали в Минобороны Польши. Сообщается, что спецназ пробудет в Кабуле как минимум до 16 сентября, тогда как ранее в НАТО последним днем пребывания военных альянса в стране называли 11 сентября.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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