В США не исключают возможность нанесения авиаударов по крупной технике, оказавшейся в руках талибов

Запрещенная в Россия организация «Талибан» сейчас контролирует почти всю территорию Афганистана. Боевикам от покинувших страну американцев достался целый арсенал вооружений и военной техники. Американские официальные лица предполагают, это оружие может быть использовано для убийства мирных жителей или оказаться в руках боевиков из экстремистских группировок, таких как «Исламское государство». Вполне возможно, что талибы передадут его противникам США, включая Китай и Россию.

Сейчас Белый дом обдумывает, что можно предпринять. Там не исключают возможность нанесения авиаударов по крупной технике, оказавшейся в руках талибов. Однако в Вашингтоне опасаются, что боевики ответят на удары.

По непроверенным источникам, талибы контролируют более 2?000 бронетранспортеров, включая бронемашины Humvee, и до 40 единиц боевой авиации, в том числе вертолеты UH-60 Black Hawks и дроны ScanEagle.

Стоит сказать, что в период с 2002 по 2017 год США предоставили афганским военным вооружения на сумму около 28 миллиардов долларов. Речь идет о стрелковом оружии, ракетах, приборах ночного видения, беспилотниках-шпионах и ударных вертолетах Black Hawk. В период с 2003 по 2016 год Вашингтон предоставил афганской армии 208 единиц боевой авиатехники. Таковы данные Счетной палаты правительства США. Заметим, что талибы пока не смогут использовать всю американскую технику, так как она требует технического обслуживания, а многие вертолеты сложно пилотировать без подготовки.

Отметим, что за два десятка лет американская военная помощь армии Афганистана составила $ 83 млрд.

Напомним: 15 августа боевики «Талибана» взяли под свой контроль Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Его примеру последовали иностранные дипломаты и граждане западных стран.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700