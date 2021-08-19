В Германии начато расследование о подмене COVID-вакцины на физраствор

По информации агентства CNN, немецкая полиция начала расследовать дело медицинской сестры, которая заменяла вакцины от COVID-19 на уколы физраствором.

Медсестра работала в центре иммунизации Роффхаузена в округе Фризландия и отвечала за подготовку вакцины. В полиции сообщают, что женщина не идет ни на какие переговоры со следствием. Однако было выяснено, что ее действия вызваны «антипрививочными соображениями».

Глава округа Свен Амброси обратился к жителям района со словами: «Должен вам сообщить печальную новость, около 8600 человек могли получить прививку физраствором вместо вакцины. Для того чтобы вы были уверенны в своей защите от инфекции, рекомендуем всем желающим пройти дополнительную вакцинацию».

Ситуация осложняется из-за того, что никто не может точно сказать, кто из вакцинированных получил укол физраствором, а кто — вакцинным препаратом. В информации отмечается, что физраствор безопасен для человека. Про безопасность вакцинации от коронавируса в материале не упоминается.

По последним данным в Германии привито около 55% населения. В июле–августе в стране имеется значительный рост числа заболевших. С 1 по 20 августа количество ежедневно фиксируемых случаев увеличилось с 1,5 до 9 тысяч человек.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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