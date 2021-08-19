Sohu: Американская разведка опозорилась на Ближнем Востоке из-за ухищрений России

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Китайские журналисты сообщили о фиаско американских военных. Как они пишут в издании Sohu, армия США провалила важную разведывательную операцию, попавшись на хитрость России.
Американская армия делает ставку на использование беспилотников. Как отмечают китайцы, военные России перехитрили своих западных коллег на Ближнем Востоке.
Обозреватели Sohu пишут, что военные часто прибегали к ухищрениям для маскировки своих позиций. Но с развитием технологий делать это становится все труднее. Дело в том, что современные средства разведки оборудованы тепловизорами, камерами высокой контрастностью и сложными датчиками. Очень сложно обойти такое оборудование, особенно низколетящий дрон с многочисленными средствами слежения. Так считали и американцы, которые использовали дроны на Ближнем Востоке.
Они направили беспилотники в квадрат, где по данным их разведки должна была располагаться военная техника. Дроны сфотографировали объекты, напоминающие боевые комплексы российского производства. Например, на кадрах были замечены ЗРК. Позже американцы получили информацию, которая противоречила данным, полученным с дронов, пишет politros.com.
Как потом выяснилось, российские ЗРК объявились там, где их никто не ожидал увидеть. Судя по всем признакам, американскую разведку обыграли, «слили» фейковую информацию. Китайские эксперты предположили, что американские беспилотники пролетели над заранее подготовленными муляжами российской техники и не распознали обман. Когда американцы поняли, что их провели, они пришли в ярость.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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