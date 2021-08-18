Ампулы от российской вакцины «Спутник V» против ковида стали популярным сувениром

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Европейские туристы приезжая в Сан-Марино на отдых заодно прививаются российской вакциной от коронавируса «Спутник V», после чего увозят домой пустые ампулы в качестве сувенира.
«Я приехала из Германии и очень захотела привиться «Спутником V», так как много прочла про эту вакцина и убеждена, что она одна из лучших. Какое-то время я ждала, пока власти Германии признают эту вакцину, но, к сожалению, пока этого не произошло. Потому я приехала в Сан-Марино, чтобы вакцинироваться ею», - поделилась туристка.
Отметим, что в Сан-Марино уже полгода граждан прививают «Спутником». Примечательно, что в стране действуют европейские вакцины Pfizer и BioNTech, но все же 85% жителей выбрали именно «Спутник V». На данный момент там вакцинировались 70% населения.
Факт того, что некоторые люди предпочитают забрать пустую ампулу от препарата себе в качестве сувенира, прокомментировал секретарь Сан-Марино по вопросам здравоохранения Роберто Чаватта. По его мнению, для людей важно сохранить что-то в знак памяти о таких непростых временах.
«Думаю, что люди очень доверяют этой вакцине, потому решают забрать ампулу себе», - добавил Чаватта.
Отметим, Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzan в своих исследованиях эффективности вакцин от коронавируса установил, что «Спутник V» действительно вырабатывает антитела у людей и защищает от заболевания.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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