В Грузии иммунолог рассказал о нападках священников-антипрививочников

Сегодня, 12:14

0

Image 16+
В Грузии иммунолог рассказал о нападках священников-антипрививочников
Известный врач, аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов

Известный врач, аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов призвал Патриархию Грузинской православной церкви прекратить информационную кампанию против врачей, призывающих граждан вакцинироваться от коронавируса. По словам врача, радикально настроенные священнослужители ведут кампанию против него и его коллег, сравнивая действия медиков с действиями нацистского врача Йозефа Менгеле. 

Кулумбегов считает пропаганду, которую ведут служители религиозного культа, грубым вмешательством в медицинскую и образовательную деятельность, что сопряжено с гибелью людей.

Отметим, 17 августа архиепископ Грузинской православной церкви Давид Исакадзе, известный своей активной гражданской позицией и борьбой с насаждением сект и ЛГБТ в Грузии, заявил, что врачей, навязывающих вакцинацию от коронавируса, можно сравнить с фашистами, такими, как врач Йозеф Менгеле, который проводил эксперименты с вакцинами на людях.

Добавим, что в 2016 году  Давид Исакадзе устраивал акции против визита Папы Римского в Грузию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Грузии иммунолог рассказал о нападках священников-антипрививочников

Сегодня, 12:14

В Германии вакцинация школьников приведет к сегрегации общества

Вчера, 12:04

Грузия стала страной-рассадником коронавируса COVID-19 № 1 в мире

Вчера, 10:49

Житель Кабула: люди перепуганы, многие в отчаянии

17-08-2021, 06:09

В Греции предупредили об угрозе революции из-за обязательной вакцинации против COVID-19

16-08-2021, 17:39

Ярослав Качиньский хотел поссориться с Россией, а поссорился с США

16-08-2021, 13:19

«Бессовестно бросают своих партнеров»: Пригожин высмеял провал США в Афганистане

15-08-2021, 21:59

National Interest: Третья мировая война произойдет из-за сговора РФ и КНР

13-08-2021, 14:54

В Германии врач отказался лечить антипрививочников и столкнулся с угрозами

13-08-2021, 12:14

Турция отказалась от активной экспансии в Средней Азии из-за России

13-08-2021, 10:29

Президент ФЗНЦ навал омерзительной чушью расследование BBC о россиянах в Ливии

12-08-2021, 11:04

Катасонов проанализировал, где и сколько людей умирает после вакцинации от коронавируса COVID-19

12-08-2021, 01:09

Что скрывают США, обвиняя Китай: откуда начал свое шествие COVID-19

11-08-2021, 09:24

Sohu: распродажа РФ госдолга США дала первые результаты

10-08-2021, 11:44

Переехавшая в Китай россиянка рассказала, как в стране восхищаются умением русских пить

10-08-2021, 10:54

Глава МИД Латвии Ринкевичс заявил о риске пограничных инцидентов во время учений «Запад-2021»

9-08-2021, 08:49

Издание Global Times: коронавирус COVID-19 возник в США раньше, чем в Китае

8-08-2021, 16:24

Немецкий политик обвинил непривитых граждан в ущемлении прав вакцинированных

8-08-2021, 14:59

Частная космическая компания из США пожаловалась на конкуренцию Китая

8-08-2021, 09:24

Компания такси в американском штате Миссури отказалась перевозить вакцинированных клиентов

8-08-2021, 07:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Эксперт Шлягер рассказала, какую вакцину от COVID-19 выбрать для пенсионеров

Эксперт Шлягер рассказала, какую вакцину от COVID-19 выбрать для пенсионеров

17-08-2021, 13:19

0

Вакцинация лиц старше 60 лет позволит им защититься от заражения коронавируса. Как выбрать вакцину пожилым людям...

Подробнее
Apple согласилась взламывать iPhone для силовиков

Apple согласилась взламывать iPhone для силовиков

16-08-2021, 14:59

0

Apple теперь изменила своим принципам и будет удаленно взламывать iPhone пользователей. Никто не будет спрашивать...

Подробнее
Патологоанатом Цинзерлинг: «Тайна COVID-19 не в том, почему от него умирают, а почему выздоравливают»

Патологоанатом Цинзерлинг: «Тайна COVID-19 не в том, почему от него умирают, а почему выздоравливают»

17-08-2021, 10:54

0

Ученый-патоморфолог, профессор Всеволод Цинзерлинг рассказал о том, как новые штаммы коронавируса влияют на смертность...

Подробнее
«Нам нужно еще очень сильно держаться». Заболеваемость коронавирусом зависла на пике

«Нам нужно еще очень сильно держаться». Заболеваемость коронавирусом зависла на пике

16-08-2021, 19:19

0

Врач-эпидемиолог Свердловской области рассказал о неутешительных прогнозах в регионе касательно обстановки с...

Подробнее
В Греции предупредили об угрозе революции из-за обязательной вакцинации против COVID-19

В Греции предупредили об угрозе революции из-за обязательной вакцинации против COVID-19

16-08-2021, 17:39

0

Обязательная вакцинация детей может вызвать народную революцию, заявил профессор пульмонологии и интенсивной терапии...

Подробнее
«Во имя спасения жизней»: В споре о незаконности ковидных госпиталей поставлена точка

«Во имя спасения жизней»: В споре о незаконности ковидных госпиталей поставлена точка

16-08-2021, 21:34

0

Медицинский юрист Алексей Горяинов в интервью Царьграду заявил всем, кто обвиняет власти в незаконном создании...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В Минздраве России рассказали, после какой вакцины против коронавируса COVID-19 чаще заражаются

В Минздраве России рассказали, после какой вакцины против коронавируса COVID-19 чаще заражаются

16-08-2021, 22:29

0

Опубликована статистика Минздрава о результатах вакцинации от коронавируса COVID-19. «Коммерсантъ» опубликовал данные...

Подробнее
Российский главврач Алексей Живов предлагает выгнать врачей-антиваксеров из профессии

Российский главврач Алексей Живов предлагает выгнать врачей-антиваксеров из профессии

16-08-2021, 14:14

0

Тех врачей, которые выступают против COVID-19, необходимо увольнять. Об этом заявил врач Ильинской больницы в...

Подробнее
Житель Кабула: люди перепуганы, многие в отчаянии

Житель Кабула: люди перепуганы, многие в отчаянии

17-08-2021, 06:09

0

Тату-мастер из Кабула Наби Садат (имя изменено в целях безопасности) рассказал о ситуации в Афганистане. Он признался,...

Подробнее
Грузия стала страной-рассадником коронавируса COVID-19 № 1 в мире

Грузия стала страной-рассадником коронавируса COVID-19 № 1 в мире

Вчера, 10:49

0

В Грузии продолжает расти число новых случаев заражения COVID-19 и сейчас в перерасчете на миллион населения эта страна...

Подробнее