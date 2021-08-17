В Грузии иммунолог рассказал о нападках священников-антипрививочников

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Известный врач, аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов призвал Патриархию Грузинской православной церкви прекратить информационную кампанию против врачей, призывающих граждан вакцинироваться от коронавируса. По словам врача, радикально настроенные священнослужители ведут кампанию против него и его коллег, сравнивая действия медиков с действиями нацистского врача Йозефа Менгеле.
Кулумбегов считает пропаганду, которую ведут служители религиозного культа, грубым вмешательством в медицинскую и образовательную деятельность, что сопряжено с гибелью людей.
Отметим, 17 августа архиепископ Грузинской православной церкви Давид Исакадзе, известный своей активной гражданской позицией и борьбой с насаждением сект и ЛГБТ в Грузии, заявил, что врачей, навязывающих вакцинацию от коронавируса, можно сравнить с фашистами, такими, как врач Йозеф Менгеле, который проводил эксперименты с вакцинами на людях.
Добавим, что в 2016 году Давид Исакадзе устраивал акции против визита Папы Римского в Грузию.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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