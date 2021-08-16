В Германии вакцинация школьников приведет к сегрегации общества

Сегодня, 12:04

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В Германии вакцинация школьников приведет к сегрегации общества

Некоторые граждане Германии очень обеспокоены вопросом о вакцинации детей. В частности, эту тему затронула в эфире радиостанции RBB член правления Федерального родительского совета ФРГ Инес Вебер. Так, она считает, что вакцинация детей может привести к разделению общества на два класса.

Вебер опасается, что в связи с вакцинацией школьников стоит ожидать расслоения общества. Она также выразила надежду на то, что подростки не будут подвергаться издевательствам со стороны других школьников, ведь вакцинированные дети получат возможность присутствовать на уроках, а непривитые — нет. Это чревато негативными последствиями для уровня образования. При этом ни одна политическая партия страны не способна противостоять этому тренду.

Известно, что в начале недели в Германии Экспертная комиссия по вопросам вакцинации (STIKO) разрешила вакцинацию от коронавируса подростков старше 12 лет. Глава Минздрава Германии отметил, что по отношению к детям будет действовать принцип добровольности.

Вебер предложила, чтобы все дети продолжали проходить тестирование. Отказ от тестирования существенно ухудшит ситуацию в классах, считает она. По ее словам, в условиях пандемии к новому учебному году школы готовы лишь частично. К примеру, во многих учебных заведениях не хватает воздушных фильтров.

Предполагается, что все дети Германии должны иметь право получать образование вне зависимости от ситуации в семье. Ведь если образование ребенка зависит от статуса его родителей, то сохраняется неравенство. Образование родителей является определяющим фактором, с какими оценками ребенок закончит школу, получит ли высшее образование.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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