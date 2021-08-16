Грузия стала страной-рассадником коронавируса COVID-19 № 1 в мире

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В Грузии продолжает расти число новых случаев заражения COVID-19 и сейчас в перерасчете на миллион населения эта страна лидирует.
По этому показателю, если верить официальным цифрам, Грузия обходит Россию в 5 раз, при том что летальность COVID-19 в Грузии не самая высокая в перерасчете на душу населения. А вот журналист Георгий Ломсадзе уверен, что низкие показатели смертности уже в прошлом и сейчас смертность от коронавируса в Грузии тоже самая высокая в мире и примерно в 1,5 раза выше, чем в России.
Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе также говорит о том, что ситуация в стране пошла по наихудшему сценарию. Ежедневный уровень инфицирования составил почти 5700 человек в стране с населением 3,7 миллиона.
В Грузии больницы уже практически заполнены, и, уже рассматривают возможность развертывания ковид-госпиталя во Дворце спорта, который является достопримечательностью Тбилиси.
Эксперты говорят о том, что в Грузии слишком мало вакцинированных. Там привилось только 6% населения, а 47% грузин прямо сказали, что лучше умрут, чем вакцинируются.
И, несмотря на эту сложную ситуацию, Грузия продолжает принимать туристов, а власти с радостью рассказывают о переполненных курортах.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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