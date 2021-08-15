Житель Кабула: люди перепуганы, многие в отчаянии

Сегодня, 06:09

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Житель Кабула: люди перепуганы, многие в отчаянии

Тату-мастер из Кабула Наби Садат (имя изменено в целях безопасности) рассказал о ситуации в Афганистане. Он признался, что люди очень напуганы. Многие пытаются сбежать из страны. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Мужчина рассказал, что жители Афганистана очень переживают из-за того, что движение «Талибан» (организация запрещена в России), захватившее страну, начнет устанавливать свои порядки, которые ограничивают права человека и предполагают жестокое наказание за нарушение законов.

Так, например, опасной профессией теперь стал тату-мастер. Оказывается, из-за нанесения рисунков на тело талибы могут убить человека, из-за того, что ислам запрещает татуировки.

«Слышал, что талибы отлавливают всех людей с татуировками и допрашивают. Я в панике, ведь если у них окажутся мои клиенты, то они могут узнать адрес моего дома и салона. Потому сейчас мы скрываемся с моим братом», - поделился Наби Садат.

Он подчеркнул, что в условиях жизни прошлого правительства афганцы жили довольно неплохо, а тату-мастера достаточно зарабатывали. Но после вывода американских войск и падения власти люди оказались в отчаянии. Сейчас мужчина надеется сбежать из страны.

Напомним, 15 августа стало известно, что террористическое движение «Талибан» заявило о контроле над Афганистаном. Бойцы объединения вошли в Кабул, после чего президент страны Ашраф Гани покинул страну во избежание кровопролития. Его местонахождение сейчас неизвестно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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