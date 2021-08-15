В Греции предупредили об угрозе революции из-за обязательной вакцинации против COVID-19

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Обязательная вакцинация детей может вызвать народную революцию, заявил профессор пульмонологии и интенсивной терапии Афинского университета Теодорос Василокопулос. Выступая на телеканале Skaiон профессор так сказал, что это даже не обсуждается, «потому что сразу же начнется народная революция».
По его мнению, детей нужно вакцинировать не для того, чтобы защитить «твердолобого отказывающегося прививаться дедушку», а для того, чтобы позаботиться о здоровье ребенка. Он напомнил, что в Греции трое детей погибли из-за коронавируса, а еще один находится на интубации. Есть большое количество детей, которые будут страдать от последствий этого заболевания.
В Греции с 30 июля началась вакцинация граждан в возрасте от 12 лет.
Правительство Греции считает, что для борьбы с эпидемией необходим коллективный иммунитет. Поэтому было принято решение об обязательной вакцинации для определенных профессиональных групп. В апреле премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что в сентябре начнет обсуждаться обязательная вакцинация медработников, однако уже в мае пожарная служба объявила, что работники пожарных команд должны быть обязательно привиты.
По данным опросов, большинство граждан Греции поддерживают обязательную вакцинацию работников здравоохранения и вакцинацию детей от 12 до 15 лет. Однако в некоторых городах проходят марши противников принудительной вакцинации.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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