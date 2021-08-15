В Греции предупредили об угрозе революции из-за обязательной вакцинации против COVID-19

Вчера, 17:39

0

Image 16+
В Греции предупредили об угрозе революции из-за обязательной вакцинации против COVID-19

Обязательная вакцинация детей может вызвать народную революцию, заявил профессор пульмонологии и интенсивной терапии Афинского университета Теодорос Василокопулос. Выступая на телеканале Skaiон профессор так сказал, что это даже не обсуждается, «потому что сразу же начнется народная революция».

По его мнению, детей нужно вакцинировать не для того, чтобы защитить «твердолобого отказывающегося прививаться дедушку», а для того, чтобы позаботиться о здоровье ребенка. Он напомнил, что в Греции трое детей погибли из-за коронавируса, а еще один находится на интубации. Есть большое количество детей, которые будут страдать от последствий этого заболевания.

В Греции с 30 июля началась вакцинация граждан в возрасте от 12 лет.

Правительство Греции считает, что для борьбы с эпидемией необходим коллективный иммунитет. Поэтому было принято решение об обязательной вакцинации для определенных профессиональных групп. В апреле премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что в сентябре начнет обсуждаться обязательная вакцинация медработников, однако уже в мае пожарная служба объявила, что работники пожарных команд должны быть обязательно привиты.

По данным опросов, большинство граждан Греции поддерживают обязательную вакцинацию работников здравоохранения и вакцинацию детей от 12 до 15 лет. Однако в некоторых городах проходят марши противников принудительной вакцинации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Греции предупредили об угрозе революции из-за обязательной вакцинации против COVID-19

Вчера, 17:39

Ярослав Качиньский хотел поссориться с Россией, а поссорился с США

Вчера, 13:19

«Бессовестно бросают своих партнеров»: Пригожин высмеял провал США в Афганистане

15-08-2021, 21:59

National Interest: Третья мировая война произойдет из-за сговора РФ и КНР

13-08-2021, 14:54

В Германии врач отказался лечить антипрививочников и столкнулся с угрозами

13-08-2021, 12:14

Турция отказалась от активной экспансии в Средней Азии из-за России

13-08-2021, 10:29

Президент ФЗНЦ навал омерзительной чушью расследование BBC о россиянах в Ливии

12-08-2021, 11:04

Катасонов проанализировал, где и сколько людей умирает после вакцинации от коронавируса COVID-19

12-08-2021, 01:09

Что скрывают США, обвиняя Китай: откуда начал свое шествие COVID-19

11-08-2021, 09:24

Sohu: распродажа РФ госдолга США дала первые результаты

10-08-2021, 11:44

Переехавшая в Китай россиянка рассказала, как в стране восхищаются умением русских пить

10-08-2021, 10:54

Глава МИД Латвии Ринкевичс заявил о риске пограничных инцидентов во время учений «Запад-2021»

9-08-2021, 08:49

Издание Global Times: коронавирус COVID-19 возник в США раньше, чем в Китае

8-08-2021, 16:24

Немецкий политик обвинил непривитых граждан в ущемлении прав вакцинированных

8-08-2021, 14:59

Частная космическая компания из США пожаловалась на конкуренцию Китая

8-08-2021, 09:24

Компания такси в американском штате Миссури отказалась перевозить вакцинированных клиентов

8-08-2021, 07:09

Израильский эпидемиолог Левин призвал не сходить из-за COVID-19 с ума

7-08-2021, 19:14

В Китае наказали виновных в новой вспышке коронавируса

7-08-2021, 17:24

В Германии всех умерших после вакцинации от коронавируса COVID-19 предложили вскрывать

7-08-2021, 07:29

Доброхотов заявил, что выход расследования Bellingcat снова задерживается

5-08-2021, 15:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Эксперты рассказали, как привиться от COVID-19 при заболеваниях желудка, почек и бронхиальной астме

Эксперты рассказали, как привиться от COVID-19 при заболеваниях желудка, почек и бронхиальной астме

14-08-2021, 12:34

0

В течение текущей недели количество летальных исходов от COVID-19 в Российской Федерации стало максимально высоким за...

Подробнее
Медики Петербурга рассказали россиянам об опасных последствиях коронавируса COVID-19

Медики Петербурга рассказали россиянам об опасных последствиях коронавируса COVID-19

14-08-2021, 00:14

0

В минувшем году, когда была объявлена пандемия коронавируса, Петербург отличился рекордным ростом смертности. В этом...

Подробнее
Жительница Ростова пожаловались на невнимательность медиков при вакцинации

Жительница Ростова пожаловались на невнимательность медиков при вакцинации

14-08-2021, 11:09

0

Жители Ростова пожаловались в Instagram на невнимательность, а порой и халатное отношение медиков к горожанам, которые...

Подробнее
Онколог Бондаренко рассказала о симптомах рака у женщин и мужчин

Онколог Бондаренко рассказала о симптомах рака у женщин и мужчин

14-08-2021, 08:29

0

Симптомы, которые могут указывать на развитие онкологии, озвучил врач-онколог Мытищинской городской клинической...

Подробнее
Башкортостан катастрофически теряет население

Башкортостан катастрофически теряет население

14-08-2021, 11:54

0

По прогнозу Минэкономразвития, в этом году численность населения страны уменьшится на 0,55 млн человек, годом позже —...

Подробнее
Вся правда о трагедии в Донбассе на экранах кинотеатров. В прокат вышел фильм «Солнцепёк»

Вся правда о трагедии в Донбассе на экранах кинотеатров. В прокат вышел фильм «Солнцепёк»

14-08-2021, 13:29

0

Военная драма «Солнцепёк» вышла в прокат 12 августа. Картина расскажет о событиях семилетней давности в Луганске. В...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Ребенка из Карелии с тяжелой формой коронавируса COVID-19 направили на лечение в Петербург

Ребенка из Карелии с тяжелой формой коронавируса COVID-19 направили на лечение в Петербург

14-08-2021, 14:54

0

В Карелии с тяжелой формой коронавируса были госпитализированы двое детей. Одного из них решено отправить на лечение в...

Подробнее
Британские ученые рассказали о влиянии вакцинации против коронавируса на беременность

Британские ученые рассказали о влиянии вакцинации против коронавируса на беременность

14-08-2021, 22:29

0

Вакцинация от COVID-19 на исход беременности не влияет. В этом убедились исследователи из Великобритании, которые...

Подробнее
Чешский путешественник Грабал-Крондяк приехал в РФ и оскорбил ее жителей

Чешский путешественник Грабал-Крондяк приехал в РФ и оскорбил ее жителей

15-08-2021, 08:09

0

О жизни в России рассказал в интервью журналу «ВикендДнес» чешский путешественник Феро Рихард Грабал-Крондяк. Он три...

Подробнее
В Санкт-Петербурге по обвинению в домогательствах задержали детского тренера

В Санкт-Петербурге по обвинению в домогательствах задержали детского тренера

15-08-2021, 08:19

0

В Санкт-Петербурге полицией был задержан тренера по тхэквондо. Мужчине предъявлены обвинения в домогательствах к...

Подробнее