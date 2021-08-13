«Бессовестно бросают своих партнеров»: Пригожин высмеял провал США в Афганистане

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Петербургский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал ситуацию, которая сложилась в Афганистане, а также подвел итоги присутствия США в стране.
Запрос с просьбой высказаться о стремительном наступлении "Талибана" (террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации) предпринимателю Пригожину направила редакция издания «ПолитЭксперт». Пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала ответ бизнесмена в социальной сети "ВКонтакте".
"Во-первых, подробный анализ произошедшего еще только предстоит дать, этим в настоящий момент занимаются политэксперты. Во-вторых, с уверенностью можно сказать, что американцы не умеют обучать армии, а те, кто выбирают их партнерами — совершают большую ошибку", — подчеркнул бизнесмен.
Также Пригожин заявил, что американцы сбегают при первой же угрозе и "бессовестно бросают своих партнеров". По мнению петербургского предпринимателя, здесь становится уместной пословица "Не в коня корм".
"Итог присутствия США в Афганистане можно охарактеризовать следующим образом — красавчики талибы вдули Дядюшке Сэму по самые не балуйся", — процитировала слова бизнесмена пресс-служба компании "Конкорд".
Конфликт в Афганистане обострился в результате вывода из республики ВС США. Боевики "Талибана" воспользовались случаем, чтобы укрепить свои позиции в стране.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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