National Interest: Третья мировая война произойдет из-за сговора РФ и КНР

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Завкафедрой военно-морской стратегии им Дж. К. Уайли военно-морской Академии США Джеймс Холмс уверен, что агрессия России и Китая по отдельности уже дает право считать их опасными государствами, а если еще будет иметь место и сговор, можно вести речь о Третьей мировой войне. Об этом он рассуждает на страницах журнала The National Interest.
По его словам, Россия и Китай хотели бы отобрать у Японии, которой отведена такая же роль, как Польше во Второй мировой, часть территории. В частности, Пекин стремится забрать у Токио часть спорных островов Сенкаку, и Москва, вероятно, ему в этом захочет помочь.
«Со своей стороны, американские лидеры должны задуматься, не сыграют ли они роль британских и французских государственных деятелей 1930-х годов — лидеров, которые думали, что могут умиротворить Гитлера, утолив его ненасытную жажду территорий, имперского статуса и чувства отмщения», - отмечает военный эксперт.
Резюмируя, он практически открытым текстом пишет, что такие авторитарные государства, как Россия и Китай, для современного цивилизованного мира представляют главную угрозу. Сговорившись, они способны задействовать неядерные стратегии и нанести удар по Японии. При этом США, даже невзирая на то, что их войска находятся на территории страны восходящего Солнца, вряд ли смогут оперативно среагировать на угрозу для союзника. Посему, сделал вывод Холмс, цивилизованным странам следует развивать технологии и укреплять собственные силы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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