В Германии врач отказался лечить антипрививочников и столкнулся с угрозами

13-08-2021, 12:14

0

Image 16+
В Германии врач отказался лечить антипрививочников и столкнулся с угрозами

Семейному врачу Флориану Балкау из Валленхорста (Германия) начали пачками приходить письма с угрозами после того, как он отказался от лечения людей, которые не желают прививаться от коронавируса, не имея при этом противопоказаний.

«Есть даже угрозы жестокого насилия. В тексте на одну страницу кто-то написал мне, что он придет в мой офис и будет пытать меня и моих сотрудников, пока мы не умрем от боли. Это реально похоже на сценарий фильма ужасов», – пожаловался журналистам доктор.

Доктор Балкау является ярым приверженцем вакцинации и агитирует за прививки где только можно - на телевидении, в печатных СМИ, в социальных сетях. На прошлой неделе он отказался выписывать курс лечения и рецепт 37-летней непривитой пациентке, заявив, что не лечит непривитых. После этого он подвергся травле.

«Я делю непривитых на две группы. В первой те, кто отказывается и которые живут в другом мире. Во второй сомневающиеся или попавшие в плен ложной информации».

Примечательно, что врача, отказавшегося лечить антипрививочников, поддержали в Федерации профсоюзов Германии. Там увидели разжигание ненависти со стороны антипрививочников.

Ассоциация врачей обязательного медицинского страхования также приняла сторону медика.

Он, к слову, об угрозах сообщил в полицию и подозреваемых вычислили. В отношении всех, кто слал врачу угрозы, возбуждены уголовные дела - сейчас их порядка 40. Их будут судить за разжигание ненависти - если, конечно, дело дойдет до суда.

Флориан Балкау подал в полицию свыше 25 заявлений, передает телекомпания NDR.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

«Бессовестно бросают своих партнеров»: Пригожин высмеял провал США в Афганистане

Вчера, 21:59

National Interest: Третья мировая война произойдет из-за сговора РФ и КНР

13-08-2021, 14:54

В Германии врач отказался лечить антипрививочников и столкнулся с угрозами

13-08-2021, 12:14

Турция отказалась от активной экспансии в Средней Азии из-за России

13-08-2021, 10:29

Президент ФЗНЦ навал омерзительной чушью расследование BBC о россиянах в Ливии

12-08-2021, 11:04

Катасонов проанализировал, где и сколько людей умирает после вакцинации от коронавируса COVID-19

12-08-2021, 01:09

Что скрывают США, обвиняя Китай: откуда начал свое шествие COVID-19

11-08-2021, 09:24

Sohu: распродажа РФ госдолга США дала первые результаты

10-08-2021, 11:44

Переехавшая в Китай россиянка рассказала, как в стране восхищаются умением русских пить

10-08-2021, 10:54

Глава МИД Латвии Ринкевичс заявил о риске пограничных инцидентов во время учений «Запад-2021»

9-08-2021, 08:49

Издание Global Times: коронавирус COVID-19 возник в США раньше, чем в Китае

8-08-2021, 16:24

Немецкий политик обвинил непривитых граждан в ущемлении прав вакцинированных

8-08-2021, 14:59

Частная космическая компания из США пожаловалась на конкуренцию Китая

8-08-2021, 09:24

Компания такси в американском штате Миссури отказалась перевозить вакцинированных клиентов

8-08-2021, 07:09

Израильский эпидемиолог Левин призвал не сходить из-за COVID-19 с ума

7-08-2021, 19:14

В Китае наказали виновных в новой вспышке коронавируса

7-08-2021, 17:24

В Германии всех умерших после вакцинации от коронавируса COVID-19 предложили вскрывать

7-08-2021, 07:29

Доброхотов заявил, что выход расследования Bellingcat снова задерживается

5-08-2021, 15:34

В Минздраве РФ предрекли рост числа смертей из-за заявлений ВОЗ

4-08-2021, 23:54

В КНР назвали российские суда проекта 22160 «шедевром среди прибрежных боевых кораблей»

4-08-2021, 21:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Эксперты рассказали, как привиться от COVID-19 при заболеваниях желудка, почек и бронхиальной астме

Эксперты рассказали, как привиться от COVID-19 при заболеваниях желудка, почек и бронхиальной астме

14-08-2021, 12:34

0

В течение текущей недели количество летальных исходов от COVID-19 в Российской Федерации стало максимально высоким за...

Подробнее
Медики Петербурга рассказали россиянам об опасных последствиях коронавируса COVID-19

Медики Петербурга рассказали россиянам об опасных последствиях коронавируса COVID-19

14-08-2021, 00:14

0

В минувшем году, когда была объявлена пандемия коронавируса, Петербург отличился рекордным ростом смертности. В этом...

Подробнее
В Германии врач отказался лечить антипрививочников и столкнулся с угрозами

В Германии врач отказался лечить антипрививочников и столкнулся с угрозами

13-08-2021, 12:14

0

Семейному врачу Флориану Балкау из Валленхорста (Германия) начали пачками приходить письма с угрозами после того, как...

Подробнее
National Interest: Третья мировая война произойдет из-за сговора РФ и КНР

National Interest: Третья мировая война произойдет из-за сговора РФ и КНР

13-08-2021, 14:54

0

Завкафедрой военно-морской стратегии им Дж. К. Уайли военно-морской Академии США Джеймс Холмс уверен, что агрессия...

Подробнее
Жительница Ростова пожаловались на невнимательность медиков при вакцинации

Жительница Ростова пожаловались на невнимательность медиков при вакцинации

14-08-2021, 11:09

0

Жители Ростова пожаловались в Instagram на невнимательность, а порой и халатное отношение медиков к горожанам, которые...

Подробнее
Онколог Бондаренко рассказала о симптомах рака у женщин и мужчин

Онколог Бондаренко рассказала о симптомах рака у женщин и мужчин

14-08-2021, 08:29

0

Симптомы, которые могут указывать на развитие онкологии, озвучил врач-онколог Мытищинской городской клинической...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Названа самая дешевая российская вакцина от коронавируса COVID-19

Названа самая дешевая российская вакцина от коронавируса COVID-19

13-08-2021, 14:19

0

«Спутник Лайт» является самой дешевой российской вакциной от коронавирусной инфекции. Это следует из данных...

Подробнее
Башкортостан катастрофически теряет население

Башкортостан катастрофически теряет население

14-08-2021, 11:54

0

По прогнозу Минэкономразвития, в этом году численность населения страны уменьшится на 0,55 млн человек, годом позже —...

Подробнее
Вся правда о трагедии в Донбассе на экранах кинотеатров. В прокат вышел фильм «Солнцепёк»

Вся правда о трагедии в Донбассе на экранах кинотеатров. В прокат вышел фильм «Солнцепёк»

14-08-2021, 13:29

0

Военная драма «Солнцепёк» вышла в прокат 12 августа. Картина расскажет о событиях семилетней давности в Луганске. В...

Подробнее
Ребенка из Карелии с тяжелой формой коронавируса COVID-19 направили на лечение в Петербург

Ребенка из Карелии с тяжелой формой коронавируса COVID-19 направили на лечение в Петербург

14-08-2021, 14:54

0

В Карелии с тяжелой формой коронавируса были госпитализированы двое детей. Одного из них решено отправить на лечение в...

Подробнее