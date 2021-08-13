В Германии врач отказался лечить антипрививочников и столкнулся с угрозами

Семейному врачу Флориану Балкау из Валленхорста (Германия) начали пачками приходить письма с угрозами после того, как он отказался от лечения людей, которые не желают прививаться от коронавируса, не имея при этом противопоказаний.

«Есть даже угрозы жестокого насилия. В тексте на одну страницу кто-то написал мне, что он придет в мой офис и будет пытать меня и моих сотрудников, пока мы не умрем от боли. Это реально похоже на сценарий фильма ужасов», – пожаловался журналистам доктор.

Доктор Балкау является ярым приверженцем вакцинации и агитирует за прививки где только можно - на телевидении, в печатных СМИ, в социальных сетях. На прошлой неделе он отказался выписывать курс лечения и рецепт 37-летней непривитой пациентке, заявив, что не лечит непривитых. После этого он подвергся травле.

«Я делю непривитых на две группы. В первой те, кто отказывается и которые живут в другом мире. Во второй сомневающиеся или попавшие в плен ложной информации».

Примечательно, что врача, отказавшегося лечить антипрививочников, поддержали в Федерации профсоюзов Германии. Там увидели разжигание ненависти со стороны антипрививочников.

Ассоциация врачей обязательного медицинского страхования также приняла сторону медика.

Он, к слову, об угрозах сообщил в полицию и подозреваемых вычислили. В отношении всех, кто слал врачу угрозы, возбуждены уголовные дела - сейчас их порядка 40. Их будут судить за разжигание ненависти - если, конечно, дело дойдет до суда.

Флориан Балкау подал в полицию свыше 25 заявлений, передает телекомпания NDR.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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