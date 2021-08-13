В Германии врач отказался лечить антипрививочников и столкнулся с угрозами

Эксперты рассказали, как привиться от COVID-19 при заболеваниях желудка, почек и бронхиальной астме
В течение текущей недели количество летальных исходов от COVID-19 в Российской Федерации стало максимально высоким за...Подробнее
Семейному врачу Флориану Балкау из Валленхорста (Германия) начали пачками приходить письма с угрозами после того, как он отказался от лечения людей, которые не желают прививаться от коронавируса, не имея при этом противопоказаний.
«Есть даже угрозы жестокого насилия. В тексте на одну страницу кто-то написал мне, что он придет в мой офис и будет пытать меня и моих сотрудников, пока мы не умрем от боли. Это реально похоже на сценарий фильма ужасов», – пожаловался журналистам доктор.
Доктор Балкау является ярым приверженцем вакцинации и агитирует за прививки где только можно - на телевидении, в печатных СМИ, в социальных сетях. На прошлой неделе он отказался выписывать курс лечения и рецепт 37-летней непривитой пациентке, заявив, что не лечит непривитых. После этого он подвергся травле.
«Я делю непривитых на две группы. В первой те, кто отказывается и которые живут в другом мире. Во второй сомневающиеся или попавшие в плен ложной информации».
Примечательно, что врача, отказавшегося лечить антипрививочников, поддержали в Федерации профсоюзов Германии. Там увидели разжигание ненависти со стороны антипрививочников.
Ассоциация врачей обязательного медицинского страхования также приняла сторону медика.
Он, к слову, об угрозах сообщил в полицию и подозреваемых вычислили. В отношении всех, кто слал врачу угрозы, возбуждены уголовные дела - сейчас их порядка 40. Их будут судить за разжигание ненависти - если, конечно, дело дойдет до суда.
Флориан Балкау подал в полицию свыше 25 заявлений, передает телекомпания NDR.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В течение текущей недели количество летальных исходов от COVID-19 в Российской Федерации стало максимально высоким за...Подробнее
В минувшем году, когда была объявлена пандемия коронавируса, Петербург отличился рекордным ростом смертности. В этом...Подробнее
Семейному врачу Флориану Балкау из Валленхорста (Германия) начали пачками приходить письма с угрозами после того, как...Подробнее
Завкафедрой военно-морской стратегии им Дж. К. Уайли военно-морской Академии США Джеймс Холмс уверен, что агрессия...Подробнее
Жители Ростова пожаловались в Instagram на невнимательность, а порой и халатное отношение медиков к горожанам, которые...Подробнее
Симптомы, которые могут указывать на развитие онкологии, озвучил врач-онколог Мытищинской городской клинической...Подробнее
«Спутник Лайт» является самой дешевой российской вакциной от коронавирусной инфекции. Это следует из данных...Подробнее
По прогнозу Минэкономразвития, в этом году численность населения страны уменьшится на 0,55 млн человек, годом позже —...Подробнее
Военная драма «Солнцепёк» вышла в прокат 12 августа. Картина расскажет о событиях семилетней давности в Луганске. В...Подробнее
В Карелии с тяжелой формой коронавируса были госпитализированы двое детей. Одного из них решено отправить на лечение в...Подробнее
Комментировать