Президент ФЗНЦ навал омерзительной чушью расследование BBC о россиянах в Ливии

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей считает, что британское агентство BBC распространяет нелепые фейки, которые не подвергаются никакой критике. Такими словами он прокомментировал опубликованное расследование, якобы раскрывающее масштаб операции «ЧВК Вагнера» в Ливии.

Однако строится материал журналистов BBC на планшете, который, по их уверениям, оставил российский боец под Триполи весной 2020 года. Электронное устройство якобы хранило карты линии фронта на русском языке и позывные.

«По словам создателей, на якобы найденном планшете под Триполи есть какая-то «стоящая» информация от 2019 года о присутствии граждан России в Ливии. Самое интересное, что при этом планшет нашли только в 2020 году, а опубликовать информацию из него решили в 2021. Полная омерзительная чушь», — считает Шугалей.

Кроме того, британское агентство BBC отметило, что имеет в доступе список якобы запрашиваемой россиянами военной техники. Такую информацию журналистам предоставил источник из ливийской разведки.

Глава ФЗНЦ считает, что «разоблачение» британского СМИ, построенное на найденном в Триполи планшете, если технику вообще находили, а не, например, подбросили или придумали, опубликовали не случайно. По его мнению, скорее всего предстоит очередное заседание ООН или другой структуры, а накануне таких событий чаще всего и вбрасывают фейки. Особенно направленные против РФ.

«Но особенно досадно, когда эту дешевую подделку американских спецслужб распространяют российские издания. Хочу заклеймить позором издания Lenta.ru, «Дождь», «Новая газета», «Эхо Москвы», подхватившие грязную западную клевету против россиян. Не подыгрывайте очередным интригам врагов. Позор вам!», — резюмировал Максим Шугалей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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