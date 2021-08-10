Президент ФЗНЦ навал омерзительной чушью расследование BBC о россиянах в Ливии

В Китае нашли неожиданное объяснение ненависти США к российским бомбардировщикам Ту-160
Российские бомбардировщики Ту-160 считаются самой ненавистной техникой для американских ВВС. В чем причина такого...Подробнее
Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей считает, что британское агентство BBC распространяет нелепые фейки, которые не подвергаются никакой критике. Такими словами он прокомментировал опубликованное расследование, якобы раскрывающее масштаб операции «ЧВК Вагнера» в Ливии.
Однако строится материал журналистов BBC на планшете, который, по их уверениям, оставил российский боец под Триполи весной 2020 года. Электронное устройство якобы хранило карты линии фронта на русском языке и позывные.
«По словам создателей, на якобы найденном планшете под Триполи есть какая-то «стоящая» информация от 2019 года о присутствии граждан России в Ливии. Самое интересное, что при этом планшет нашли только в 2020 году, а опубликовать информацию из него решили в 2021. Полная омерзительная чушь», — считает Шугалей.
Кроме того, британское агентство BBC отметило, что имеет в доступе список якобы запрашиваемой россиянами военной техники. Такую информацию журналистам предоставил источник из ливийской разведки.
Глава ФЗНЦ считает, что «разоблачение» британского СМИ, построенное на найденном в Триполи планшете, если технику вообще находили, а не, например, подбросили или придумали, опубликовали не случайно. По его мнению, скорее всего предстоит очередное заседание ООН или другой структуры, а накануне таких событий чаще всего и вбрасывают фейки. Особенно направленные против РФ.
«Но особенно досадно, когда эту дешевую подделку американских спецслужб распространяют российские издания. Хочу заклеймить позором издания Lenta.ru, «Дождь», «Новая газета», «Эхо Москвы», подхватившие грязную западную клевету против россиян. Не подыгрывайте очередным интригам врагов. Позор вам!», — резюмировал Максим Шугалей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Российские бомбардировщики Ту-160 считаются самой ненавистной техникой для американских ВВС. В чем причина такого...Подробнее
Эксперты прогнозируют новый мировой экономический кризис из-за огромного корпоративного долга Китая. « Московский...Подробнее
Распродажа РФ госдолга США дала первые результаты, пишут обозреватели китайского портала Sohu. Авторы напоминают, как...Подробнее
Сейчас в пунктах вакцинации есть на выбор следующие российские вакцины: «Спутник Лайт» и «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»)....Подробнее
Россиянка Анна Кузина переехала жить в Китай. В беседе с «Лентой» она рассказала о исконно русском умении, которое...Подробнее
Поставщик питания в сфере транспорта RBE Group может понести ответственность за отравление детей в поезде РЖД...Подробнее
Во времена президента Трампа коронавирус иначе чем китайским вирусом в США и не называли. Но вот во главе страны стоит...Подробнее
Турецкое судостроительное предприятие Kuzey Star Shipyard займется строительством двух ледоколов для морского порта...Подробнее
Журналист и писатель Владлен Татарский, бывший боец донбасского ополчения, поделился своими ожиданиями от фильма...Подробнее
С критикой вакцинации от COVID-19 выступила в эфире программы «Национальный интерес» на канале «Россия-1»...Подробнее
Комментировать