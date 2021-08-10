Катасонов проанализировал, где и сколько людей умирает после вакцинации от коронавируса COVID-19

Существует статистика об умерших от прививки: 15 тысяч в ЕС, 11 тысяч — в Соединенных Штатах Америки, полторы тысячи — в Британии, ноль в Российской Федерации. Реальна ли такая картина? Глава Русского экономического общества Валентин Катасонов специально для издания «Царьград» сделал анализ статистики в мире по тяжёлым итогам прививок и сообщил о результатах.

На 23 июля 2021 г. количество фактов летальных исходов в США, по информации VAERS, было 518 770. Свыше одной трети случаев считаются тяжёлыми последствиями: устойчивая инвалидность; осложнения с последующей госпитализацией; осложнения с сохраняющейся угрозой для жизни; смерть людей — 10 940. В ЕС, по информации EudraVigilance, на конец июня суммарное количество смертей после прививки от COVID-19 было свыше 1,5 млн, а непосредственно летальных исходов от вакцинации более 15 тысяч. Валентин Катасонов говорит, что американские, даже наиболее осторожные медики утверждают, что на самом деле людей умерло в несколько раз больше.

«Медик из Британии Вернон Коулман (Vernon Coleman) уверен, что в Англии количество летальных исходов от прививок занижается в 100 раз». В РФ не существует регистрации последствий вакцинации. Никто этого даже не планирует. «Организаторы «добровольных» прививок в России считают, что просто нечего считать. Ведь вакцины в РФ идеальны, чего не скажешь о западных», говорит Катасонов.

Катасонов отмечает, что в России часто «раздаются голоса о том, что после укола прививки в РФ иногда человек умирает. СМИ периодически пишут такие новости. В Интернете, бывает в социальных сетях пишут о летальных исходах после вакцинации». В ответ на это «отечественные чиновники нам говорят: всё это неправда, «вражьи происки», чтобы людей от «добровольных» прививок отвадить и подорвать конкурентоспособность отечественных вакцин на мировом рынке».

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в конце июня в интервью Владимиру Познеру на «Первом канале» заявил, что ни одного летального случая от вакцинации против ковида в России не зафиксировано. Министр также сообщил, что медицинские организации должны передавать информацию об осложнениях, что каждый такой случай обязательно рассматривается комиссией, а на его основе делают выводы.

«Жаль, что до населения не доходит информация об осложнениях, о рассмотрении этой информации какой-то таинственной комиссией и о внесении изменений в инструкции», — говорит Катасонов. И добавляет: «Видимо, нечего рассматривать и нечего менять в инструкциях».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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