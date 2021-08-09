Что скрывают США, обвиняя Китай: откуда начал свое шествие COVID-19

Во времена президента Трампа коронавирус иначе чем китайским вирусом в США и не называли. Но вот во главе страны стоит Джо Байден, но антикитайская риторика только усиливается. Так, недавно в стране была представлена третья часть правительственного доклада о причинах пандемии COVID-19, где изложены аргументы, якобы свидетельствующие о правдивости версии утечки вируса из лаборатории в Китае.

Авторы доклада утверждают, что случаи заражения коронавирусом в Китае случились гораздо раньше, чем в ноябре 2019 года. Также в документе говорится, что лаборатория «проводила исследования мутаций вируса для увеличения его заразности и изучения профилактических мер в небезопасных условиях». Разумеется, неопровержимых доказательств этого нет, как и у информации, которую начало выдавать разведывательное сообщество США.

Цель у всей этой инфо-кампании одна - очернить Китай и потребовать с него компенсацию за пандемию, от которой пострадал весь мир.

В Пекине перестали мириться с таким поворотом событий и вначале требовали от Вашингтона неопровержимых доказательств своей причастности к эпидемии, а затем и сами ринулись в атаку.

США скрывают данные о вирусе, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Он указал на подозрительное закрытие лаборатории Форт-Детрик.

«Почему бы США не пригласить в свою страну экспертов ВОЗ, занимающихся поиском источников происхождения коронавируса? Почему они не решаются открыть для них лабораторию в Форт-Детрике и другие биолаборатории? Разве так должна выглядеть прозрачность и ответственность, о которой постоянно заявляют в США?», — задается он рядом вопросов.

Кроме того, в Поднебесной настаивают на том, что именно США являются крупнейшим в мире спонсором и исполнителем исследований коронавирусов.

Существует немало указывающих данных на то, что COVID-19 с высокой вероятностью присутствовал в США раньше, чем в Китае, пишет газета Global Times, рупор правительства Китая.

«Предположим, первоисточник инфекции — Ухань. Но тогда, как считают в МИД КНР, США должны опубликовать данные о болезнях американских солдат, принявших участие в Военных играх подразделений спецназа в Ухане», - пишет обозреватель газеты «Труд» Михаил Морозов.

Где же правда? Откуда начал свое шествие по миру коронавирус? Ответить на этот вопрос пока что никто не в силах, возможно еще и потому, что не так много желающих в мире докопаться до истины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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