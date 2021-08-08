Переехавшая в Китай россиянка рассказала, как в стране восхищаются умением русских пить

Россиянка Анна Кузина переехала жить в Китай. В беседе с «Лентой» она рассказала о исконно русском умении, которое восхищает местных жителей.

По ее словам, о соотечественниках в Поднебесной очень много стереотипов, притом, сложились они еще с лихих 90-х. К примеру, в Китае уверены, что в России налегают на хлеб и картошку, так как других овощей в стране мало, а также считают, что русский шоколад самый вкусный.

Китайские таксисты, отметила девушка, могут часами болтать о девушках из России, необычайно красивых, а также о президенте Путине. Его в КНР также считают «крутым и красивым».

Но больше всего китайцы восхищаются не внешними данными наших соотечественников, а их умением пить.

«В Китае умение пить вызывает именно восхищение. Они считают, что русские — очень сильный народ, волевой, боевой. Скажут, как отрежут, еще и выпить умеют. Для них это проявление силы, мощи», - пояснила собеседница агентства.

Умение петь в Поднебесной также оценили. Китайцы и сами полюбили петь в караоке «Подмосковные вечера» и «Катюшу».

А еще в КНР любят фотографироваться с иностранцами и детьми - с этой их привычкой Кузиной было свыкнуться тяжелее всего.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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