Переехавшая в Китай россиянка рассказала, как в стране восхищаются умением русских пить

Израильский эпидемиолог Левин призвал не сходить из-за COVID-19 с ума
В Израиле положение с COVID-19 намного стабильнее, чем в других мировых государствах, поэтому гражданам страны не...Подробнее
Россиянка Анна Кузина переехала жить в Китай. В беседе с «Лентой» она рассказала о исконно русском умении, которое восхищает местных жителей.
По ее словам, о соотечественниках в Поднебесной очень много стереотипов, притом, сложились они еще с лихих 90-х. К примеру, в Китае уверены, что в России налегают на хлеб и картошку, так как других овощей в стране мало, а также считают, что русский шоколад самый вкусный.
Китайские таксисты, отметила девушка, могут часами болтать о девушках из России, необычайно красивых, а также о президенте Путине. Его в КНР также считают «крутым и красивым».
Но больше всего китайцы восхищаются не внешними данными наших соотечественников, а их умением пить.
«В Китае умение пить вызывает именно восхищение. Они считают, что русские — очень сильный народ, волевой, боевой. Скажут, как отрежут, еще и выпить умеют. Для них это проявление силы, мощи», - пояснила собеседница агентства.
Умение петь в Поднебесной также оценили. Китайцы и сами полюбили петь в караоке «Подмосковные вечера» и «Катюшу».
А еще в КНР любят фотографироваться с иностранцами и детьми - с этой их привычкой Кузиной было свыкнуться тяжелее всего.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В Израиле положение с COVID-19 намного стабильнее, чем в других мировых государствах, поэтому гражданам страны не...Подробнее
Авторы портала SpaceNews опубликовали заявление исполнительного директора частной космической компании Nanoracks в США...Подробнее
Российские бомбардировщики Ту-160 считаются самой ненавистной техникой для американских ВВС. В чем причина такого...Подробнее
В ФРГ необходимо провести серьезную кампанию по обсуждению прав граждан, привитых от коронавируса. Так считает...Подробнее
На официальном сайте фильма «Солнцепек» размещен второй трейлер . На этот раз ролик приоткрывает тайну сюжета картины и...Подробнее
Еще совсем недавно мировые СМИ писали, что Китай эффективно и быстро справился с первой волной коронавируса, однако...Подробнее
О том, есть ли смысл в скупке валюты в августе и сентябре, рассказал эксперт по коммуникациям, официальный...Подробнее
Глава американской компании такси Yo Transportation штата Миссури Чарли Буллингтон заявил о том, что организация больше...Подробнее
Жители Заволжья обратились с официальным письмом к врио Губернатора Ульяновской области Алексею Русских. Люди требуют,...Подробнее
С момента объявления обязательной вакцинации в ряде российских регионов стали распространяться разного рода слухи....Подробнее
Комментировать