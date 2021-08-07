Глава МИД Латвии Ринкевичс заявил о риске пограничных инцидентов во время учений «Запад-2021»

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Глава министерства иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс заявил о том, что ряд грядущих событий может привести к столкновению войск НАТО в странах Прибалтики и Польше. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Под предстоящими событиями министр подразумевал милитаризацию Белоруссией границы с Литвой, а также российско-белорусские военные учения «Запад-2021», которые состоятся в сентябре текущего года.
Ринкевичс предугадал возможные «недопонимания некоторых действий» Минска и Москвы со стороны Запада.
«Когда у вас пограничный кризис, организовываются масштабные военные учения у границ НАТО, когда вы увеличиваете присутствие своей армии на нашей территории (литовской, польской, эстонской), то это, безусловно, увеличивает риск возникновения инцидентов», - объяснил свое мнение министр.
Отметим, что учения России и Белоруссии под названием «Запад-2021» начнутся 10 сентября и закончатся 19 числа того же месяца. Маневры будут осуществляться на территории обеих стран. Часть российских военных уже находится в Бресте.
Ранее на литовско-белорусской границе, где напряженным остается вопрос с миграционным кризисом, ночью 8 августа были слышны выстрелы и сигналы ракетниц. Позже в Минске пояснили, что это были плановые учения на границе. Однако Литва все же заявила о своей готовности обратиться за помощью к партнерам по Евросоюзу.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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