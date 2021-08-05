Издание Global Times: коронавирус COVID-19 возник в США раньше, чем в Китае

Авторы китайского издания Global Times заявили о том, что пандемия коронавируса началась не в Ухане, а в американском штате Флорида. Эксперты сообщили о том, что в мае 2020 года там были удалены данные о 171 пациенте, которые заболели раньше, чем миру стало известно о вирусе. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Жители штата Флорида сообщили о сокрытии информации о ранних случаях заболевания коронавируса. По их словам, они были зарегистрированы раньше, чем произошла вспышка заболеваемости в китайском Ухане.

Похожего мнения придерживаются некоторые эпидемиологи и вирусологи, ссылаясь на ряд признаков, которые доказывают возникновение вируса именно в США.

«Возможно, в США скрыли распространение коронавируса в стране, чтобы политизировать пандемию, обвинив в этом Китай», - предположил эксперт из Уханьского университета Ян Чжаньцю.

Так, в мае прошлого года во Флориде временно исчезли данные о 171 пациенте с симптомами коронавируса, которые заболели до официальной вспышки заболеваемости. Позже документ был восстановлен, однако даты инфицирования исчезли. Специалисты установили, что пациенты были зарегистрированы в январе-феврале 2020 года, что задолго до того, как вирус проник в США.

Чжаньцю полагает, что коронавирус мог зародиться одновременно сразу в нескольких странах, а не только в Ухане. Так, в апреле 2020 года в районе Флориды Делрей-Бич у 11 человек анализ на заболевание коронавирусом оказался положительным. Однако власти штата поспешили скрыть эту информацию. Также руководство не удосужилось объяснить, почему данные о 171 пациенте были удалены.

Кроме того, правительство Флориды пыталось заставить молчать тех, кто знал правду. Стало известно о некоем аналитике данных Ребекке Джонс, которая пострадала из-за того, что отказалась подделать данные в мае 2020 года. Сначала ее уволили с должности, а после полицейские совершили налет на ее дом.

В заключении Ян Чжаньцю выразил сожаление, что американские власти политизируют пандемию коронавируса, пытаясь обвинить в этом Китай.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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