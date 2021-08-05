Издание Global Times: коронавирус COVID-19 возник в США раньше, чем в Китае

Российский юрист Сохина рассказала о последствиях отказа от вакцинации против COVID-19
Юрист Мария Сохина из Воронежской области ответила на ряд важных вопросов относительно вакцинации от коронавируса,...Подробнее
Авторы китайского издания Global Times заявили о том, что пандемия коронавируса началась не в Ухане, а в американском штате Флорида. Эксперты сообщили о том, что в мае 2020 года там были удалены данные о 171 пациенте, которые заболели раньше, чем миру стало известно о вирусе. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Жители штата Флорида сообщили о сокрытии информации о ранних случаях заболевания коронавируса. По их словам, они были зарегистрированы раньше, чем произошла вспышка заболеваемости в китайском Ухане.
Похожего мнения придерживаются некоторые эпидемиологи и вирусологи, ссылаясь на ряд признаков, которые доказывают возникновение вируса именно в США.
«Возможно, в США скрыли распространение коронавируса в стране, чтобы политизировать пандемию, обвинив в этом Китай», - предположил эксперт из Уханьского университета Ян Чжаньцю.
Так, в мае прошлого года во Флориде временно исчезли данные о 171 пациенте с симптомами коронавируса, которые заболели до официальной вспышки заболеваемости. Позже документ был восстановлен, однако даты инфицирования исчезли. Специалисты установили, что пациенты были зарегистрированы в январе-феврале 2020 года, что задолго до того, как вирус проник в США.
Чжаньцю полагает, что коронавирус мог зародиться одновременно сразу в нескольких странах, а не только в Ухане. Так, в апреле 2020 года в районе Флориды Делрей-Бич у 11 человек анализ на заболевание коронавирусом оказался положительным. Однако власти штата поспешили скрыть эту информацию. Также руководство не удосужилось объяснить, почему данные о 171 пациенте были удалены.
Кроме того, правительство Флориды пыталось заставить молчать тех, кто знал правду. Стало известно о некоем аналитике данных Ребекке Джонс, которая пострадала из-за того, что отказалась подделать данные в мае 2020 года. Сначала ее уволили с должности, а после полицейские совершили налет на ее дом.
В заключении Ян Чжаньцю выразил сожаление, что американские власти политизируют пандемию коронавируса, пытаясь обвинить в этом Китай.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Юрист Мария Сохина из Воронежской области ответила на ряд важных вопросов относительно вакцинации от коронавируса,...Подробнее
Журналисту из Екатеринбурга Константину Джултаеву после того, как он заразился коронавирусом, пришлось столкнуться с...Подробнее
В пресс-службе Роспотребнадзора допустили, что защитный эффект от вакцин против коронавируса может снижаться против...Подробнее
В Израиле положение с COVID-19 намного стабильнее, чем в других мировых государствах, поэтому гражданам страны не...Подробнее
Российский врач-иммунолог Николай Крючков сообщил об отсутствии взаимосвязи между возможными побочными эффектами от...Подробнее
Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Вячеслав Лысаков прокомментировал заявление главы Федерации независимых...Подробнее
Военный аналитик, корреспондент Дмитрий Стешин спрогнозировал дальнейшее развитие противостояния на Донбассе в случае,...Подробнее
Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски поделилась советом с полностью...Подробнее
Сегодня стало известно, что Верховный суд РФ решил допустить известного футболиста Дмитрия Булыкина до выборов в...Подробнее
В Германии, по-видимому, предложили наиболее эффективный способ для определения причины смерти пациента после...Подробнее
Комментировать